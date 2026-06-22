„Pokud někdo chce od daňových poplatníků více peněz za stejnou službu, ať to říká otevřeně a neschovává se za řeči o svobodě,“ uvedl ministr.
Vláda podle něj změnu financování médií avizovala dopředu. Je součástí vládního programového prohlášení. „Plníme, co jsme slíbili. Rozumím, že na něco takového nejsou fanoušci Petra Fialy (bývalý premiér, pozn. red.) zvyklí. Ale chápu, že to se do byznysu tzv. chvilkařů nehodí,“ doplnil.
Vláda schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se sníží zhruba o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.
Zástupci vládní koalice argumentují tím, že obě instituce musí šetřit a nezávislost veřejnoprávních médií tím není ohrožena. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Zaměstnanci ČT a ČRo kvůli změnám financování vyhlásili na dnešek 24hodinovou výstražnou stávku.