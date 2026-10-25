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Staroměstské náměstí čeká protest proti rušení poplatků. Svolal ho Milion chvilek

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  13:07
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Na pražském Staroměstském náměstí v neděli proběhne demonstrace proti návrhu vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Svolal ji spolek Milion chvilek pro demokracii na 16.00. Podle pořadatelů by financování obou médií přes státní rozpočet ohrozilo jejich nezávislost.

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Organizátoři kritizují především náhlé projednávání návrhu ve Sněmovně. „Babiš jde all in. Ve snaze upevnit svou moc ztratil i poslední zábrany. Na prohrané volby se rozhodl reagovat radikálně,“ uvedli organizátoři a vyzvali veřejnost k účasti. Spolek zároveň upozornil, že demonstrace má být pokojná, a odmítl násilí nebo porušování zákona.

Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách. Vystoupil i šéf spolku Mikoláš Minář.
Spolek Milion chvilek pro demokracii v Praze zorganizoval demonstraci. Chtěl lidi motivovat k účasti v komunálních a senátních volbách. (28. září 2026)
Spolek Milion chvilek pro demokracii v Praze zorganizoval demonstraci. Chtěl lidi motivovat k účasti v komunálních a senátních volbách. (28. září 2026)
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách.
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Vládní koalice posunula návrh do dalšího projednávání v sobotu v půl páté ráno. Vládní většina totiž prosadila pevný čas hlasování na návrh šéfa dolní komory Tomia Okamury. Návrh zatím prošel pouze prvním čtením. Odpor dala veřejnost najevo už při samotném projednávání, a to před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale odmítá, že by změna znamenala zestátnění médií nebo útok na demokracii. „Koncesionářské poplatky zrušíme. Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme,“ sdělil.

Pražská demonstrace navazuje na sobotní protesty v regionech. Lidé demonstrovali například na brněnském náměstí Svobody. Proti změně financování vystupuje také iniciativa Veřejnoprávně, jež zastupuje zaměstnance a zaměstnankyně obou veřejnoprávní médií. Ta na úterý 3. listopadu vyhlásila celodenní stávku v České televizi a Českém rozhlase. Protest má být podle iniciativy patrný ve vysílání.

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