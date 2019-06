Demonstrace nemají smysl, míní Zeman. Všechny protesty od revoluce podle něj vyzněly do prázdna

PRAHA Nynější demonstrace proti vládě Andreje Babiše nemají podle prezidenta Miloše Zemana smysl. Smysl podle něj měla demonstrace na Letné v roce 1989, která také byla jediná úspěšná. Žádná další nevedla ke změně vlády, řekl v neděli prezident rozhlasové stanici Frekvence 1. Uvedl také, že návrh na jmenování okupantů ČSSR z roku 1968 veterány je nepřátelským aktem.

Zeman také řekl, že premiéru Babišovi radil, aby demonstrace ignoroval. Jediná úspěšná demonstrace od roku 1989 byla podle Zemana právě ta v roce 1989 a všechny ostatní skončily v prázdnu.



Poslední demonstrace se uskutečnila v úterý na Václavském náměstí. Další má být v neděli 23. června v Praze na Letné. „Já jsem v roce 1989 na Letné byl. A to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijet vyřádit, ať to dělá,“ řekl Zeman.

„Já uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky. Nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese,“ řekl Zeman na adresu jednoho z organizátorů demonstrací Mikuláše Mináře.



Zemanovi se také líbila sobotní Babišova slova, která pronesl v Bratislavě. Babiš tam řekl, že Česká republika není Slovensko a v České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací. Zeman poznamenal, že se s premiérem Babišem pravidelně setkává a jistě na toto téma dojde.

Zeman podle svých slov říkal bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, že neměl rezignovat kvůli demonstracím, které na Slovensku vypukly po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Koneckonců se ukázalo, že vražda toho novináře Kuciaka velmi pravděpodobně neměla politickou, ale byznysovou souvislost. No ale když se někdo nechá překvapit a reaguje poněkud hystericky, je to jeho chyba,“ uvedl Zeman.

Prezident řekl, že plně respektuje právo demonstrantů se vyjádřit, ale pokud si přejí demisi premiéra, je v parlamentní demokracii možná jen dvěma způsoby. Prvním jsou parlamentní volby a druhou vyslovení nedůvěry vládě ve Sněmovně. Poznamenal, že demonstrantů jsou necelá dvě procenta oprávněných voličů, s tím se volby nevyhrávají.

„Já bych ty demonstrace považoval za - do jisté míry - podpůrné shromáždění pro ty české politiky, kteří chtějí odvolat Andreje Babiše,“ dodal prezident. V té souvislosti zmínil i bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Pokud jde o počty účastníků, tak mu policejní prezident Jan Švejdar prý sdělil, že v krajských městech zahrnovaly protivládní demonstrace jen několik set lidí, pouze v Brně jich možná byly 2000.

Nepřátelský akt Ruska vůči Česku

Zeman také mluvil o tom, že účastníci invaze z roku 1968 do tehdejšího Československa nemají mít postavení válečných veteránů. Podporu tohoto návrhu považuje za nepřátelský akt vůči ČR. Chce to říct ve čtvrtek ruskému velvyslanci.

Návrh některých ruských poslanců ve středu označila Sněmovna za „odporný pokus legitimizovat okupaci“. Kritizovalo ho i české ministerstvo zahraničí i senátní zahraniční výbor. Zeman v neděli řekl, že za návrhem stojí dva „pošukaní“ poslanci ruské Dumy. Označil ho za hluboce urážlivý.

„Okupace v roce 1968 byla mezinárodní zločin a ti, kdo se ho dopustili, nemají mít status válečných veteránů,“ řekl prezident. „Každý, kdo podporuje tento návrh, se dopouští nepřátelského aktu vůči ČR,“ podotkl. V takovém případě by byl podle svých slov nucen reagovat.

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v srpnu 1968 Československo, aby potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému.

Státní zástupce Pavel Zeman se chce zviditelnit

Prezident Zeman zastává názor, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se chce jen zviditelnit a zachránit před svým odvoláním z funkce, když chce zkoumat předběžnou auditní zprávu z Bruselu týkající se údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Žalobce Zeman minulý týden řekl, že zjištění v návrhu zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Kritiky se mu za to dostalo i od Babiše.



„O Pavlovi Zemanovi se říká že je to naprosto neviditelný státní zástupce. On už je tam osm let a nezanechal po sobě absolutně žádnou stopu,“ prohlásil Zeman. „Nu a nyní, protože kvůli jeho nicnedělání začaly opravdu diskuse o jeho odvolání, tak považoval za nutné se zviditelnit. Nu a způsob, kterým to udělal, patrně povede k tomu, že hned tak odvolaný nebude,“ řekl prezident.

Žalobce Zeman minulou neděli v České televizi řekl, že si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu navrhovaného dokumentu. Výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů. Babiš v reakci prohlásil, že nejvyšší státní zástupce nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu. Babiš uvedl, že předběžný návrh je plný nepravd, které budou české úřady v příštích měsících vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Pavel Zeman v reakci na Babišova slova uvedl, že policie a státní zastupitelství musí konat vždy, pokud se dozvědí o podezřeních z trestného činu.