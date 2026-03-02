Trump je bastard. Desítky lidí protestovaly před americkou ambasádou v Praze

Autor: ,
  19:23aktualizováno  19:23
Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti útoku USA na Írán. Je podle nich v rozporu s mezinárodním právem, které připouští pouze obranu. Zároveň ale nepodporují dosavadní íránský režim, uvedla svolavatelka demonstrace, předsedkyně stany Levice, Markéta Juřicová.
Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti útoku USA na Írán. (2. března 2026) | foto: ČTK

USA podle ní jako záminku pro útok využilo íránský jaderný program. „Není možné na někoho zaútočit jenom proto, že dělá něco, z čeho se můžeme cítit ohrožení,“ uvedla. Od začátku útoku podle ní v Íránu zemřelo přes 500 lidí. „To číslo se bude pravděpodobně zvyšovat,“ dodala.

Demonstranti, mezi kterými byli zejména mladí lidé, si přinesli vlajku Íránu a Venezuely a drželi transparenty proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Bylo mezi nimi i několik cizinců. Kvůli malé účasti pořadatelé zrušili avizovaný pochod k ambasádě Izraele, který se také na útocích podílí.

„Nejsme tady, abychom podpořili íránský režim, který brutálně potlačuje protesty a lidská práva, ale kvůli lidem v Íránu,“ doplnila Juřicová. Radost některých tamních obyvatel z pádu režimu označila za počáteční nadšení, očekává ale náhradu jednoho diktátora druhým – dosazeným USA. „V historii amerického imperialismu se nikdy nestalo, že by lidé měli šanci něco změnit,“ doplnila.

