Na demonstraci s proslovem vystoupili například europoslankyně Kateřina Konečná z hnutí Stačilo! nebo předseda KSČM Roman Roun. Kromě sympatizantů akce se jí zúčastnilo i několik odpůrců s ukrajinskými vlajkami. Na místě působil i antikonfliktní policejní tým.
Několik demonstrantů si obléklo bílá trička s přeškrtnutou podobiznou Petra Pavla a nápisem „Dost bylo bezpáteřního zrádce, naše zem, naše vlast!“
Jiní si zase přinesli české vlajky nebo transparenty. Na jednom z nich byl například nápis: „Lhali nám, že demonstrace nemají smysl. V roce 2022 jsme na Václavském náměstí dokázali opak. Naše heslo Česká republika na 1. místě! vyhrálo volby. Vyhráli jsme předvolební sliby a programová prohlášení, ale už ne jejich plnění. Sílu vlastenců jsme přestali demonstrovat příliš brzy. Vracíme se na náměstí!“
U dvou stánků bylo také možné podepsat petici proti nákupu stíhaček F-35. Konečná ve svém projevu prohlásila, že Petr Pavel není jejím prezidentem.
„Ve vašem světě má větší hodnotu tank než nemocnice. Jenže právě nemocnice napravují škody po zbraních, které vy tak rád obhajujete. Jestli chcete šetřit, tak prosím, začít můžete například u zdanění zbrojařů. Ale tam chápu, že by to u vás úplně neprošlo. Vždyť krk, který hýbe Vaší hlavou, je přímo pupeční šňůrou propojen s prostředím armádní lobby,“ řekla Konečná. Vyzvala také ke zrušení Senátu, který je podle ní zbytečnou institucí.
„Máme také nadnárodní korporace, které si z České republiky udělaly levnou montovnu a každoročně posílají stovky miliard do zahraničí, a to je vám, pane prezidente, evidentně také jedno. A bohužel je to do této chvíle jedno i této vládě,“ dodala za skandování demonstrantů „Hanba vládě“.