Pavel není můj prezident, prohlásila Konečná na protestu. Kritizovala i vládu

Autor: ,
  18:17aktualizováno  18:17
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Kateřina Konečná na snímku z 16. září 2025 | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Na dvě stě lidí přišlo v sobotu odpoledne na Malostranské náměstí v Praze vyjádřit nespokojenost se stávajícím systémem. Demonstrovali proti prezidentu Petru Pavlovi, pokračující vládní militarizací Česka, organizaci Milion chvilek pro demokracii nebo veřejnoprávním médiím. Akci s názvem Stop českému majdanu! zorganizovala Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM).

Na demonstraci s proslovem vystoupili například europoslankyně Kateřina Konečná z hnutí Stačilo! nebo předseda KSČM Roman Roun. Kromě sympatizantů akce se jí zúčastnilo i několik odpůrců s ukrajinskými vlajkami. Na místě působil i antikonfliktní policejní tým.

Několik demonstrantů si obléklo bílá trička s přeškrtnutou podobiznou Petra Pavla a nápisem „Dost bylo bezpáteřního zrádce, naše zem, naše vlast!“

Jiní si zase přinesli české vlajky nebo transparenty. Na jednom z nich byl například nápis: „Lhali nám, že demonstrace nemají smysl. V roce 2022 jsme na Václavském náměstí dokázali opak. Naše heslo Česká republika na 1. místě! vyhrálo volby. Vyhráli jsme předvolební sliby a programová prohlášení, ale už ne jejich plnění. Sílu vlastenců jsme přestali demonstrovat příliš brzy. Vracíme se na náměstí!“

U dvou stánků bylo také možné podepsat petici proti nákupu stíhaček F-35. Konečná ve svém projevu prohlásila, že Petr Pavel není jejím prezidentem.

„Ve vašem světě má větší hodnotu tank než nemocnice. Jenže právě nemocnice napravují škody po zbraních, které vy tak rád obhajujete. Jestli chcete šetřit, tak prosím, začít můžete například u zdanění zbrojařů. Ale tam chápu, že by to u vás úplně neprošlo. Vždyť krk, který hýbe Vaší hlavou, je přímo pupeční šňůrou propojen s prostředím armádní lobby,“ řekla Konečná. Vyzvala také ke zrušení Senátu, který je podle ní zbytečnou institucí.

„Máme také nadnárodní korporace, které si z České republiky udělaly levnou montovnu a každoročně posílají stovky miliard do zahraničí, a to je vám, pane prezidente, evidentně také jedno. A bohužel je to do této chvíle jedno i této vládě,“ dodala za skandování demonstrantů „Hanba vládě“.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Životní triumf na Vueltě pro Brennera, Mas je dál neohroženě v červené

Enric Mas v červeném dresu pevně zabudovaný do sestavy Movistaru na čele...

Pavel není můj prezident, prohlásila Konečná na protestu. Kritizovala i vládu

Kateřina Konečná na snímku z 16. září 2025

Doporučujeme

Matematika a pečení se v lecčem podobají, říká vědkyně z USA. Proč ji zlákalo Česko?

Premium
Matematička Erin Carson vyrůstala v USA, získala doktorát v kalifornském...

ONLINE: Kinský vychytal nulu a remízu, bod bere i Horníček. Nováček dal City zabrat

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu sbírá míč v utkání proti Nottinghamu.

Neuvěřitelné setkání, vyzdvihoval ministr Dobrindt sudetoněmecký sjezd v Brně

Do Pohořelic na začátek pouti smíření dorazil Bernd Posselt a německý ministr...

Politický boj s AfD musíme vést lépe, řekl Merz. Promluvil i o útoku v Lipsku

Friedrich Merz (25. srpna 2026)

Putin nařídil neútočit tři dny na Kyjev. Kvůli příjezdu amerických vyjednavačů

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)

Napadl souseda a byl vulgární. Cestujícího proto přilepili k sedačce izolepou

ilustrační snímek

Malostranský zápisník

Riskantní pivo s lidovcem a pravda o kanalizační roli europarlamentu

Miroslav Korecký

Jako za nacistů. AfD brojí proti Bauhausu, přijde jim málo vlastenecký

Budova Bauhausu v německém Dessau (26. března 2026)

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komentář

Chceš opozici? Hoď to AfD! Jak se chystá hlasovat země zabetonovaná „protipožární zdí“

Sasko-Anhaltsko vyhlíží zemské volby. (1. září 2026)

Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není, tvrdí americký velvyslanec v Izraeli

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee při návštěvě palestinské obce...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.