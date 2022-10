Na Václavák přijedou demonstranti z celé republiky. Jak budou vypadat opatření na silnicích i na místě?

Z různých koutů Česka také jednotlivé svazy, které konfederace sdružuje, vypraví desítky speciálních autobusů.

„Není určené centrální místo příjezdu ani parkoviště. Bude se jednat o rozhodnutí řidičů jednotlivých autobusů, takto jsme komunikovali s odborovými organizacemi, které dopravu organizují,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Vlček, mluvčí ČMKOS.

To potvrdil i Tomáš Valášek, místopředseda Odborového svazu KOVO, sdružující zaměstnance v kovoprůmyslu. „Doporučení je využít nejlépe K+R parkoviště (slouží pro vystoupení a nastoupení cestujících, kteří dále využívají hromadnou dopravu – pozn. red.),“ uvedl pro Lidovky.cz Valášek. „Nedá se ale určit jedno místo. Každý autobus přijde do Prahy z jiného konce republiky,“ dodal s tím, že dalším doporučením je nejezdit s autobusy přímo do centra metropole, aby nezahušťovaly dopravu.

Ostatní demonstranti využijí dopravu takzvaně po vlastní ose: vlaky, linkovými autobusy nebo se domluví a přijedou ve skupince autem.

Doprava bez omezení

Bezpečnost na Václavském náměstí bude střežit přes sto policistů. „Budou tam jak uniformovaní, tak neuniformovaní policisté. A budou tam i členové antikonfliktního týmu,“ sdělil pro Lidovky.cz Jan Daněk, mluvčí pražské policie. „Označení policisté například dokumentují demonstraci, neoznačení policisté plní specifické úkoly,“ dodal.

Žádné předběžné dopravní omezení se neplánuje. Podle Daňka může být na Václavském náměstí až 70 tisíc lidí, aniž by to jakkoli omezilo dopravu.

Omezení se řeší zpravidla operativně, a to podle množství demonstrantů. Když se náměstí více zaplní, můžou policisté uzavřít sjezd z Wilsonovy ulice na Václavské náměstí. Nahlášených je 50 tisíc účastníků. Šéf ČMKOS Josef Středula přitom odhaduje, že přijde přes 70 tisíc lidí.