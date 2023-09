Demisi, táhněte, skandují na protivládní demonstraci v centru Prahy tisíce lidí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Lidé zaplnili prostor od sochy sv. Václava asi do poloviny náměstí, nejsou ale těsně u sebe a mezi skupinkami jsou velké mezery. Z Václavského náměstí by se demonstranti měli kolem 15:30 vydat na pochod Prahou na Letnou k sídlu ministerstva vnitra. U sochy sv. Václava je několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s dnešní demonstrací. Mají ukrajinské vlajky a občas se dostávají do slovních konfliktů s procházejícími demonstranty.

Sobotní demonstrace podle Rajchla není a nebude o nenávisti. Během svého projevu kritizoval jednotlivé členy české vlády. „Pane Fialo, tenhle národ vám dal jasný signál, že už vás má dost. Chceme vládu, která bude zemi řídit, a ne jenom poslouchat povely z Bruselu. Nechceme premiéra, který je jen loutkou mocipánů z Washingtonu a Kyjeva,“ řekl například.

Kritizoval, že Češi mají vysoké ceny energie nebo to, že ČR je podle něj jediný stát v Evropě, který se ekonomicky nevrátil na úroveň před pandemii nemoci covid-19. Z toho všeho Rajchl viní Fialovu vládu, lidé skandují „Demisi!“.

„Vidím, že mezi námi jsou význační hosté včetně poslanců hnutí ANO. Pevně doufám, že příště budou tady s námi, abychom spojili síly, aby vláda Petra Fialy (ODS) konečně podala demisi,“ uvedl.

Sociální a zdravotní systém je podle Rajchla pod „přívalem ekonomických migrantů z Ukrajiny k prasknutí“. Kritizoval také nedostatek léků či ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), záměr přijmout euro či takzvanou Istanbulskou úmluvu. „Investujme do zdravotnictví, našich lidí a nekupuje zbraně,“ řekl a kritizoval rovněž českou pomoc Ukrajině válčící proti ruské invazi.

Na pódiu vystoupil také předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. „Od státu nic nechceme. Požadujeme vyrovnaný státní rozpočet,“ prohlásil, kritizoval také Lidl kvůli cenám potravin. Během svého projevu se pustil také do předsedy ČMKOS Josefa Středuly.

Na místě se prodávají třeba trička s nápisem Fialová žebrota. Přestože primárně je akce svolaná jako protest proti současné české vládě, v davu jsou i transparenty s nápisy „Pryč s poskoky USA“ a na místě je stánek iniciativy Ne základnám s transparentem „Pryč z NATO“. Další lidé na místě sbírají podpisy proti zákazu aut na benzín a naftu. Na náměstí mají také svůj stánek komunisté.

Policisté chystají na sobotu standardní bezpečnostní opatření jako při podobných akcích, řekl jejich mluvčí Jan Daněk. Podle něj bude policie dohlížet na veřejný pořádek, dopravní situaci a případná krátkodobá dopravní omezení při plánovaném pochodu.

Pro iDNES.cz Daněk uvedl, že zatím nemuseli řešit případné konflikty a potyčky. Podle odhadů policistů jsou na místě vyšší jednotky tisíců účastníků, podle zpravodajů ČTK na místě jde o přibližně 10 000 účastníků.

Tisíce lidí v centru Prahy protestovaly proti vládě na akci svolané PRO na Václavském náměstí 16. dubna. Tehdy se po dvouhodinové akci na Václavském náměstí demonstranti vydali na pochod ke Strakově akademii na Klárově. Někteří z nich pak před sídlem vlády přespali.