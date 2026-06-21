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Pochod dorazil před budovu České televize na Kavčích horách. Podle reportérky iDNES.cz jsou na místě řádově tisíce lidí, kterým z oken budovy mávají někteří zaměstnanci veřejnoprávního média.
Pochod se vydal na svou cestu k České televizi zhruba v 16:15. „Politici se chovají jako utržení ze řetězu a my jim televizi nedáme,“ říkali zástupci Milionu chvilek za hlasitého skandování.
Hned v úvodu shromáždění zaznělo heslo „Už jsme tady!“. Stejné doprovázelo už předchozí březnovou demonstraci na Letné i květnový pochod k úřadu vlády. Předseda spolku Mikuláš Minář na začátku ocenil odvahu některých zaměstnanců České televize a rozhlasu. Doporučil také účastníkům dodržovat pitný režim a zvýšenou opatrnost kvůli horku.
„Veřejnoprávní média jsou prostorem pro nás všechny a ve chvíli, kdy se dostanou pod státní rozpočet, tak přestanou být nás všech, ale budou jen té vrstvy, která momentálně vládne,“ řekl reportérce iDNES.cz demonstrant Václav, který dorazil až ze severní Moravy a dodává, že platit poplatky mu rozhodně nevadí.
Organizátoři akce varovali, že se pochodu účastní někteří členové mládežnické organizace Motoristů sobě, kteří se pokoušejí o narušení protestu. Dorazil mimo jiné kontroverzní influencer Adam Šejna, podle kterého by ČT měla zkusit zrušit třeba sportovní stanici.
Podle spolku Milion chvilek se vláda svými kroky snaží Českou televizi a Český rozhlas ovládnout. Ve svém vyjádření varuje, že se změnou Česko přibližuje k Maďarsku či Slovensku, jejichž média jsou dlouhodobě pod politickým tlakem.
Kdo platí, ten objednává, varoval Minář. Na Kavčích horách vystoupily známé tváře
„Současná vláda ničí instituce a už se tím ani netají. Chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Protože ten, kdo platí, ten také objednává,“ prohlásil v projevu po příchodu na Kavčí hory Minář, na což dav reagoval hlasitým skandováním hesla „Hanba!“.
Před budovou České televize vystoupil s ostrým projevem hudebník David Koller. Ostře se vymezil vůči premiérovi, když řekl, že „slovenský Stbák u nás kontroluje televizi i rozhlas“. Kritikou nešetřil ani na adresu šéfa resortu kultury Oty Klempíře, kterého označil za hloupého ministra, jenž neumí odpovědět na otázku a v médiích pouze „blekotá“.
S kritikou současných politických poměrů vystoupila také zpěvačka Leona Machálková. „Veřejnoprávní média jsou pro mě důležitým zdrojem informací, která jsou objektivní, a bez toho to prostě nejde,“ uvedla. Podle jejích slov kultura politické debaty v zemi upadá a mění se v horor.
Na pódiu ji vystřídal moderátor Jan Rosák. „Veřejnoprávní média potřebujeme. Debata nad jejich financováním je legitimní, pokud však opravdu věcně probíhá,“ prohlásil Rosák. Ve svém projevu vyzdvihl mimo jiné vědecké a vzdělávací pořady České televize, o které by podle svých slov v budoucnu velmi nerad přišel.
Na pódiu se slova ujal také zástupce motorkářského klubu Havloids, který vládní záměr glosoval přirovnáním. „Motorky a veřejnoprávní média mají něco společného: špatně se řídí, když jim seberete řídítka,“ prohlásil. V souvislosti s rušením poplatků pak vyzval přítomné k solidaritě: „Pojďme si za pravdu připlatit, ať nebereme lež zadarmo.“
Kvůli vedru zvolili kratší trasu
Plánovaný kilometrový nedělní pochod označují za krátký, ale intenzivní. „Kvůli možnému horku jsme se rozhodli zkrátit trasu pochodu, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, včetně těch, kteří neujdou dlouhou vzdálenost,“ napsal spolek na sociální síti Facebook.
Kolik lidí na akci dorazí, neví předem ani samotní organizátoři. „Doufáme však samozřejmě ve vysokou účast,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Martin Vašíček z týmu Milionu chvilek.
Účast na demonstraci přislíbily i některé známé tváře. Přímo na Kavčích horách před budovou České televize vystoupí s projevem hudebník David Koller. Protestující podpoří herec Miloň Čepelka či zpěvačka Leona Machálková. V davu byl vidět mimo jiné i herec Jaroslav Satoranský. Netradiční posilu má spolek Milion chvilek v zástupcích motorkářského klubu Havloids.
Půjde už o třetí protest na podporu médií veřejné služby. Milion chvilek v minulosti demonstroval například na konci května proti zákonu, který má převést financování obou médií z koncesionářských poplatků pod státní rozpočet. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň zveřejnil petiční výzvu „Oto, zabal to“. Tehdejší protest zamířil před resort kultury.
Televizi v pondělí čeká výstražná stávka
První protestní pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu svolal spolek na začátku května. Akce tehdy začala na Staroměstském náměstí projevy známých osobností a skončila před budovou Českého rozhlasu na pražských Vinohradech, kde účastníci zpívali českou hymnu. Minář už tehdy projevil záměr v protestech pokračovat, a to i v regionech. Předtím na konci března téměř 250 tisíc lidí zaplnilo Letenskou plán na demonstraci Milionu chvilek proti vládě.
Kvůli chystané změně financování médií se v pondělí uskuteční také výstražná stávka zaměstnanců České televize. Organizuje ji iniciativa Veřejnoprávně. Podle organizátorů se stávka projeví i ve vysílání, a to mimo jiné minutovým zpožděním zpravodajských i publicistických pořadů včetně Událostí, Událostí, komentářů nebo Reportérů ČT.
Na zrušení televizních i rozhlasových poplatků se vláda shodla v pondělí. Média tak mají občané hradit prostřednictvím státního rozpočtu. Česká televize má podle návrhu v příštím roce dostat 5,74 miliardy korun, zatímco letos počítá s částkou 6,73 miliardy. Český rozhlas by měl příští rok obdržet 2,065 miliardy korun, letos má přitom od poplatníků získat 2,48 miliardy.