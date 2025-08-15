Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Policisté Jiřikovského zadrželi v jeho domě v Břeclavi. Reportérka iDNES.cz v pátek dopoledne popsala, že na místě je klid. Večerní zásah policistů podle jejích slov připomínají pouze rozbité dveře a sklo na chodníku.
„Policisté jsou ale stále uvnitř budovy, občas někdo vyjde ven,“ přiblížila reportérka z místa s tím, že kriminalisté na místě zasahují zahalení v kuklách.
Svědek zásahu, který bydlí naproti Jiřikovskému, pro iDNES.cz řekl, že kolem půl desáté večer slyšel venku rány, tak se šel podívat, co se děje.
„Běhali tu lidi, slyšel jsem brekot dětí, byl tu velký ruch, jak se dobývali do dveří. Došlo mi, že to bude asi souviset s bitcoinovou kauzou, protože přijeli policisté bez majáků a bez označení. Jiřikovský asi zpanikařil, protože nevěděl, o koho se jedná. Kolem desáté to pak ustalo,“ popsal muž. Podle něj byla jen otázka času, než se něco takového stane.
Další sousedé se však podle reportérky nechtějí příliš vyjadřovat. „O Jiřikovském jsem vůbec nic nevěděl, dokud jsem se ze zpráv nedozvěděl, kdo to je a že bydlí tady. Včera večer jsem nebyl doma, takže o ničem nevím,“ sdělil muž, který bydlí nedaleko.
Ani další sousedé podle svých slov Jiřikovského osobně neznali, pouze od vidění. „Že by v nějaké takové kauze jel by nás nikdy nenapadlo, nebylo to na něm znát,“ shodli se muži, kteří rovněž bydlí nedaleko. Na místo dorazili až po policejním zásahu. „Už tu byli jen policajti, kteří chodili ven a dovnitř. Minimálně čtyři dodávky jsem zahlédl,“ popsal jeden z nich.
Česká televize v pátek dopoledne zveřejnila video od diváka, který zásah policie natočil. Ze záběrů je patrné, že policisté ve večerních hodinách obsazují celý dům, mezitím však Jiřikovský vylezl na střechu i s dětmi. Lidé policii právě na děti upozorňují. Jiřikovský se poté kriminalistům vzdal.
„Měl tam i své dvě děti“
K situaci se pro server Novinky.cz vyjádřil již i obhájce Jiřikovského. „Je to pro mě překvapení, protože minulý týden mě telefonicky kontaktoval policista z NCOZ a domluvili jsme se, že dnes odpoledne (v pátek pozn. red.) ve dvě hodiny klient přijde podat vysvětlení,“ popsal obhájce Titz.
Současně doplnil, že Jiřikovský se nikdy neskrýval a pobýval v tuzemsku. Před nedávnem se vrátil z Asie, kde byl na dovolené. „A oni mu vtrhnou v noci do domu takovýmto způsobem. Měl tam přitom i své dvě děti. Připadá mi to jako demonstrace síly,“ zdůraznil Titz.
Do vyšetřování bitcoinové kauzy se na přelomu května a června zapojila také americká FBI. Měla by ověřit možné vazby mezi Jiřikovským a tržištěm Nucleus Market, ze kterého odešly platby i českému státu. O pomoc FBI měla požádat právě NCOZ.
Ministerstvo spravedlnosti v květnu oznámilo, že získalo kryptoměnu v hodnotě miliardy korun jako dar. Později se ale ukázalo, že dárcem byl právě Jiřikovský, který byl v minulosti odsouzen k devíti letům vězení za provozování virtuálního tržiště, kde se prodávaly drogy i zbraně.
Soud mu tehdy zabavil i majetek, který souvisel s trestnou činností. Součástí byl také počítač s bitcoiny, který Jiřikovský získal zpět letos v lednu. Následně oslovil ministerstvo spravedlnosti s nabídkou darovat třetinu obsahu bitcoinové peněženky.