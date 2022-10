Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na demonstraci měli podle organizátorů dorazit desítky tisíců lidí z různých koutů Česka. Předseda odborů Josef Středula na začátku demonstrace řekl, že se neschází proto, že nemají, co na práci. K lidem poté citoval Václava Havla. „Jsme tady proto, abychom dali vládě najevo, že je potřeba pomáhat lidem i firmám,“ řekl k davu.

Vedoucí odborových svazů zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková zdůraznila, že třeba máslo před půl rokem stálo 30 korun. Nyní stojí 80 korun. Kolik bude stát na Vánoce olej? Ptala se davu, který ji podpořil potleskem a pískáním.

„Dnešní demonstrací chceme docílit toho, aby lidé, kteří mají konat, tak konali. Tedy vláda a Senát. Hypotéky narostly do obrovských rozměrů. Mladí dneska nemají, kde bydlet,“ vyjmenovala problémy. „Vládo konej!“ vyzvala Žitníková.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása zdůraznil, že drahota dopadá i na lidi, kteří jsou závislí na pomoci druhých. „Nedávno mi psala jedna stará paní. Pomozte mi, mám kyslíkový přístroj, který je na elektřinu a já ho nemohu zaplatit. Nemohu ale bez něj žít,“ citoval příběh Krása. Ten také varoval, že dochází ke zdražování zdravotnických potřeb: „Když jsem byl nedávno za ministrem zdravotnictví, tak mi řekl, ať mu o inflaci nepovídám, že to není jeho téma.“

„Zdražování cítíme všichni“

Středula ještě před začátkem akce pro iDNES.cz řekl, že přijdou ti, co mohou. Kolik lidí však dorazí si netroufl odhadovat. „V odhadech jsem byl vždycky střízlivý. Každopádně, kdyby to bylo v řádech tisíců nebo desetitisíců, tak i to je hodně,“ uvedl Středula. Ten také poznamenal, že právě tohle je demokracie.

„Doporučoval bych, aby na to (demonstraci pozn. red.) odezva byla,“ komentoval dále šéf odborů. Ten také zdůraznil, že v rámci svého zaměstnání chrání lidi. „Vystupuji tady jako předseda odborů. Nebude tady nic v prezidentském smyslu,“ doplnil a opakovaně poté odmítl, že by na demonstraci sbíral právě podpisy na kandidaturu. Naopak podpisy na místě sbírá kandidát KSČM Josef Skála, který má na místě i malý stánek.

Lidé, kteří dorazili na demonstraci, se již postupně z hlavního nádraží přesunuli na Václavské náměstí. Například paní Lenka ze svazu potravinářů ještě před začátkem akce pro iDNES.cz zdůraznila, že krize se dotýká každého. „Zdražování cítíme všichni,“ uvedla při přípravě transparentu u hlavního nádraží.

„Jsme tu proto, aby to nebylo horší, než už to je. Určitě se nám to nelíbí, vláda měla konat něco ohledně cen, nejen energií,“ doplnila paní Lenka. K ní se přidal i Jiří Duben, který rovněž patří do svazu potravinářů. Na akci to neměl daleko, je totiž z Prahy.

„Nevíme, kolik nás bude. Samozřejmě jsme dali lidem echo, aby přišli. Chceme ukázat, že máme zájem na řešení. Nejde jen o zaměstnance, ale i firmy,“ komentoval pan Jiří. Podle něj vláda mluví o zastropování pro lidi, ale na firmy vůbec nemyslí.

„Nechystá se extremistická demonstrace“

Předseda ČMKOS Josef Středula v týdnu vyvrátil, že by dnešní demonstrace byla proruská. „Nechystá se extremistická ani populistická demonstrace, bude to demonstrace nespokojených zaměstnanců a občanů,“ řekl lídr odborářů.

Právě ochrana firem a ochrana zaměstnanců budou hlavními tématy protestu. „Bude to demonstrace slušná, tvrdá, nekompromisní, s jasným požadavkem,“ uvedl Středula, který před časem ohlásil kandidaturu na post prezidenta. Podpisy na demonstraci ale podle svých slov sbírat nebude. Hanba by mě fackovala, komentoval.

Případná obměna členů vlády by podle něj mohla uklidnit situaci, ale je pouze na premiérovi. „Respektujeme výsledky voleb, jsme demokraté,“ podotkl.

O vyhlášení generální stávky vedení odborů podle něj zatím nemluvilo, ale do budoucna Středula tento krok nevyloučil. „Nikdy mě o to lidé nežádali tolikrát jako v této době,“ poznamenal odborový předák. Dodal, že se nikdy žádného nástroje nevzdávají dopředu.