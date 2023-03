Ševčík musí vysvětlit účast na demonstraci. Jedná za hranou, zlobí se VŠE

„To je horší než Palachův týden v roce 1989,“ stěžoval si v sobotu na Václavském náměstí Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE, který se zúčastnil demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala neparlamentní strana Právo Respekt Odbornost (PRO) vedená Jindřichem Rajchlem.

Ševčík přišel nejen na oficiální program demonstrace, ale jeho slova mířila k tomu, co po akci následovalo. Několik stovek protestujících vyrazily k budově Národního muzea, ze které chtěly strhnout ukrajinskou vlajku. Policie je ale po potyčkách, výzvách zastavila. Ševčík zákrok označuje za brutální.

„Ti lidé přišli normálně na veřejné prostranství. Byl jsem svědkem brutálního zásahu proti jednomu člověku, kterému rozbili pusu, na několik lidí zaklekli. Jsem šokován, že se něco takového může dít v České republice a zrovna před Národním muzeem,“ konstatoval Ševčík přímo před budovou.

Proti slovům děkana se ohradila i jeho fakulta. „Vystupování děkana Národní fakulty je za hranou dlouhodobě a včerejší vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoli si to pan děkan myslí, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci. Rektor se v pondělí sejde s panem děkanem a poté vydáme prohlášení s dalšími kroky,“ napsala v neděli VŠE na Twitteru.

„Já nemám na co reagovat, protože nevím, co mi je vytýkáno,“ řekl v neděli Ševčík. Odmítl, že by se účastnil potyčky před Národním muzeem a zdůraznil, že na demonstraci vůbec nevystupoval. Svou přítomnost u muzea zdůvodnil tím, že ho cestou ze setkání s rodinnými příslušníky na ulici oslovil neznámý člověk kvůli tomu, že ho zbili policisté.

Ševčík řekl, že muže ještě s náhodně procházejícím právníkem doprovodil zpět k muzeu, kde mluvil s příslušníkem antikonfliktního týmu. „Bohužel v té chvíli přišel asi rozkaz a shodou okolností mě natlačili na zeď,“ řekl Ševčík. Dodal, že o předchozím útoku na muzeum nevěděl.

VŠE v Praze @vsecz Vystupování děkana NF je za hranou dlouhodobě a včerejší vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoli si to pan děkan myslí, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci.



Rektor se v pondělí sejde s panem děkanem a poté vydáme prohlášení s dalšími kroky. oblíbit odpovědět

Případná možnost odvolání děkana rektorem je podle mluvčí VŠE Věry Koukalové kvůli vysokoškolskému zákonu problematická. „Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají,“ řekla mluvčí ČTK. Případné odvolání děkana rektorem by podle mluvčí bylo proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při. „Takže řešíme nějaké jiné cesty,“ dodala.

Agresivní byli demonstranti, říká policie

Policie odmítá, že by byl sobotní zásah před Národním muzeum nepřiměřený. Podle mluvčí pražských policistů Violety Siřišťové se hrubostí naopak dopouštěli protestující.

„Byla zde velká agresivita, která se stupňovala. Někteří protestující měli například v ruce tyčky s vlajkami a jimi napadali policisty. Na místě byli zraněni tři policisté. Někteří z lidí byli pod vlivem alkoholu a fungovala zde davová psychóza,“ uvedla mluvčí.

Policisté demonstrující opakovaně vyzývali, aby místo opustili. Skupina však výzvy neposlouchala a naopak lidé v předních řadách se ostře pouštěli do policistů. Někteří křičeli sprostě a policisty napadali. „Kvůli bezpečnosti návštěvníků Národního muzea a majetku bylo zakročeno tak, aby se tam nedostali,“ shrnula důvod zákroku Siřišťová.

Na jednom ze záběrů například účastníci demonstrace útočí na auto s ukrajinskou poznávací značkou.

Policisté na místě zadrželi jednoho muže na základě veřejného popírání, zpochybňování a schvalování genocidy kvůli jeho proruských symbolům na batohu. Za schvalování genocidy mu hrozí až tři roky vězení. Dalších 18 lidí policisté zajistili kvůli možným přestupkům.

„Osoby byly omezeny na osobní svobodě a převezeni na policejní služebnu, byl s nimi zpracován přestupek, který byl oznámen na příslušný správní orgán,“ popsala Siřišťová. Za neuposlechnutí výzev policistů a znevážení postavení při výkonu jejich pravomoci jim hrozí pokuta do 10 tisíc korun.

Trestní oznámení na organizátora

Ševčíkova slova o policejní brutalitě vyvolala velký ohlas na sociálních sítích. Řada lidí se vyjádřila proti jeho osočení. Děkana Ševčíka podpořila například Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně Trikolóry. Ševčík se podle ni „jen snažil pomoci lidem, které brutálně fyzicky napadla policie“, napsala na Facebooku politička.

Právě z řad Trikolóry vzešel i organizátor sobotní demonstrace právník Jindřich Rajchl, který se ucházel o post předsedy Trikolóry. Kandidaturu však stáhl a loni založil stranu Právo Respekt Odbornost (PRO 2022).

Rajchl na sobotní akci vyzval k generální stávce a okupaci vládních budov, pokud kabinet Petra Fialy neodstoupí.

„Pokud vláda do 10. dubna nepřijme všechny požadavky prezentované už 7. únor, anebo vláda nepodá demisi, tak 16. dubna se sejdeme na Václaváku a akce přejde v blokádu vládních budov, která bude trvat do té doby, než vláda neodstoupí,“ řekl Rajchl.

„Český lev povstal, moravská i slezská orlice vzlétla a řekli hyenám, že už je nenechají dále rozkrádat jejich vlastní zem,“ burcoval závěrem Rajchl.

Kvůli projevu Rachla padají už trestní oznámení. O jednom z nich informoval uživatel na Twitteru. „Právě jsem za tento projev podal trestní oznámení na Rajchla pro trestný čin podle podněcování k trestnému činu rozvracení republiky. Tak snad už to Rajchlovi neprojde,“ napsal.

Martin Cvrček @cvrcek_martin Právě jsem za tento projev podal trestní oznámení na Rajchla pro trestný čin podle podněcování k trestnému činu rozvracení republiky (§ 310) podle § 364 trestního zákoníku. Tak snad už to Rajchlovi neprojde.



Video je od @1250cc03004c44e. https://t.co/1LBxSImZdB oblíbit odpovědět

Policie bude mít podle mluvčí Siřišťové přesné informace o počtu trestních oznámení v pondělí, ke konkrétním osobám se ale nemůže vyjadřovat. Kromě toho projde i záznamy bezpečnostních kamer a bude událost vyhodnocovat. „Budeme zjišťovat, kdo vůbec svolal lidi k Muzeu, a zda toto samotné nebyl trestný čin,“ dodala mluvčí.

Proti snaze demonstrantů ukrást ukrajinskou vlajku se vymezili i čelní politici. Podporu Ukrajině vyjádřil například ministr kultury Martin Baxa. „Kdo jiný než my má historickou zkušenost s napadením svého státu. Podpora Ukrajiny v jejím boji za svobodu vychází z našich principů a hodnot. Z toho nelze ustupovat. Ukrajinská vlajka na Národním muzeu zůstane,“ napsal politik na Twitteru.

Ministr vnitra Vít Rakušan komentoval, že chápe strach lidí z chudoby a války, ale útok na budovu Národního divadla a pokus o stržení vlajky vnímá jako „nepřijatelný“.

„Zcela nepřípustné jsou pak násilné projevy, jaké jsme viděli v závěru demonstrace, kdy se část účastníků pokusila strhnout vlajku z budovy národního muzea. Očekávám, že organizátoři se od těchto projevů násilí distancují. Vyvolává to totiž dojem, že celá takzvaná demonstrace proti bídě byla jen zástěrkou proruské provokace, a k takovým projevům rozhodně nemůžeme být tolerantní,“ napsal Rakušan.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Podporujeme Ukrajinu a stojíme proti ruskému agresorovi.



Chtít strhnout z české národní památky vlajku země, která se statečně brání, je nesmírně ubohé. Vandalové ale nejsou většinou společnosti. Slušných lidí je víc. oblíbit odpovědět

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová počínání účastníku označila za „ubohé“. „Podporujeme Ukrajinu a stojíme proti ruskému agresorovi,“ napsala politička.

Jiní politici se demonstrace naopak zúčastnili. Poslankyně ANO Berenika Peštová celou akci vysílala na svém Facebooku. Její kolegyně, Margita Balaštíková, taktéž poslankyně hnutí ANO, záznam na Facebooku sdílela s komentářem: „Kolegyně přišla podpořit a monitorovat, aby nám média zase tolik nelhlali“. Komentář pak upravila.

Ševčík není jedinou veřejně známou osobou, která kvůli vystupování na protivládní demonstraci čelí kritice. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (CMKOS) Josef Středula v sobotu kritizoval vystoupení předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka. „Slova o ‚skopčácích‘ nebo výzvy ‚když to nejde po dobrým, půjde to po zlým‘, jsou pro mě zcela nepřijatelná,“ uvedl Středula na twitteru. Dodal, že Dufek nemá s ČMKOS nic společného.