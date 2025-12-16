Propalestinští aktivisté se před budovou ČT připoutali k zábradlí, zasahovala policie

Před budovou České televize na Kavčích horách se připoutali k zábradlí dva protestující s transparenty na podporou Palestiny. Policisté je po výzvě odvezli na služebnu k prokázání totožnosti, dopustili se přestupku.

„Před budovou ČT se připoutali dvě osoby, které u sebe měli transparenty podporující Palestinu. Na pokyny policistů nereagovali, byli tedy následně odvedeni na služebnu policie. Jsou vyšetřováni za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby k opuštění prostor,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Před budovou ČT na Kavčích horách protestovali propalestinští demonstranti. (16. prosince 2025)
Na transparentech měli demonstranti například heslo „Free Palestine“.

Není to jediná podobná demonstrace v poslední době, v říjnu například aktivisté zablokovali dopravu v centru Prahy, přibližně třicet lidí si sedlo na tramvajové koleje, 17 z nich policisté zadrželi.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 65 000 lidí, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je špatná humanitární situace.

Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje českým občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková.

