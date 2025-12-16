„Před budovou ČT se připoutali dvě osoby, které u sebe měli transparenty podporující Palestinu. Na pokyny policistů nereagovali, byli tedy následně odvedeni na služebnu policie. Jsou vyšetřováni za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby k opuštění prostor,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Na transparentech měli demonstranti například heslo „Free Palestine“.
Není to jediná podobná demonstrace v poslední době, v říjnu například aktivisté zablokovali dopravu v centru Prahy, přibližně třicet lidí si sedlo na tramvajové koleje, 17 z nich policisté zadrželi.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 65 000 lidí, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je špatná humanitární situace.
Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje českým občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková.