Organizátoři a účastníci sobotní demonstrace podle Turka hájili své zájmy, ne demokratické hodnoty. Počet účastníků akce, který organizátoři odhadli na 250 tisíc, je podle něj srovnatelný s množstvím jeho fanoušků. Lidi z pořádajícího spolku Milionu chvilek pro demokracii označil za lidi, kteří žijí z příspěvků na fungování spolku, a některé řečníky za normalizační umělce. Tvrdí také, že část lidí na Letnou přišla, protože jim byly škrtnuty dotace.
Mezi vystupujícími na Letné byli herec a scenárista Zdeněk Svěrák, herec Ivan Trojan, podnikatel a filantrop Dalibor Dědek či bývalý předseda Akademie věd Václav Pačes.
„Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ řekl na akci Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné Svěrák. Ohradil se tak proti plánu koalice ANO, SPD a Motoristé sobě škrtnout veřejnoprávní České televizi a Českému rozhlasu koncesionářské poplatky.
Spolek Milion chvilek pro demokracii to stejně jako opoziční politici považuje za snahu vládní koalice podmanit si veřejnoprávní média.
Jsme proti zavlečení na cestu Slovenska a Maďarska, řekl Minář
„Jsme tady proto, abychom se postavili proti zavlečení na cestu Slovenska a Maďarska,“ řekl předseda spolku Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář na shromáždění Nenecháme si ukrást budoucnost! na Letné.
„Vítěz voleb je jasný, ale současnou politiku do značné míry určují strany, které by se možná už ani nedostaly do Sněmovny. Jsou to extremistické a populistické strany, které mají ovšem klíčové resorty – obrany, zahraničí, životního prostředí a kultury,“ řekl herec Trojan v narážce na SPD a Motoristy sobě.
Podle předsedy poslanců a místopředsedy SPD Radima Fialy je hlavním vzkazem demonstrace, že se lidé mohou scházet a říkat, co chtějí.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka už v sobotu řekl, že demokracii v České republice neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny, které nejsou schopné přijmout výsledky svobodných voleb jen proto, že nezvítězil jejich favorit. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle něj nepodlehne nátlaku opozice, protože koalice je funkční a stabilní.