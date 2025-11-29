Hrad otevřel běžně nepřístupné prostory. První návštěvníky přivítal Pavel osobně

„Dnes je otevřený celý Hrad a to největší lákadlo jsou reprezentační prostory, kam se normálně lidé nedostanou,“ řekla kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
„Kromě toho je otevřeno vše, co je normálně za vstupenku, jako třeba katedrála sv. Víta, Zlatá ulička nebo Vladislavský sál,“ dodala ředitelka. Součástí prohlídky je i Španělský sál, Zrcadlový salon či Rudolfova galerie. Reprezentační salony, v nichž Pavel přijímá zahraniční delegace nebo jmenuje vládu, hradní dekoratéři vyzdobili vánoční a květinovou výzdobou.
Prohlídky začaly v 09:00 u Matyášovy brány, na Hradčanském náměstí se začala fronta tvořit ještě dříve. Kolem 10:00 dosahovala skoro k Loretánské ulici. Při minulém Dnu otevřených dveří jen reprezentační prostory navštívilo podle Wolf téměř 10 000 lidí, tuto sobotu výrazně vyšší návštěvnost pravděpodobně nebude – ne proto, že by nemělo zájem více lidí, ale kvůli tomu, že musí na začátku okruhu návštěvníci procházet bezpečnostními kontrolami, což frontu zpomaluje. Pracovníci se ale budou snažit o to, aby byl průchod co nejplynulejší a okruh si mohlo prohlédnout co nejvíce lidí, řekla. Poslední vstup bude možný v 16:30.
Na Hradě v sobotu zároveň začal adventní program. „Zpřístupnili jsme kapli svatého Kříže, která byla dlouho zavřená, a také Mockerovy domy, takže myslím, že je opravdu na co se těšit,“ doplnila Wolf. Součástí adventního programu budou do 4. ledna i výtvarné dílny nebo hudební vystoupení.
Dny otevřených dveří pořádá Pražský hrad pravidelně na jaře a v zimě při začátku adventu. Výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy se kvůli epidemii covidu-19 nekonaly. Zatím naposledy byly reprezentační prostory přístupné v dubnu.