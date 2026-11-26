Dát jen na první dojem se nevyplácí – což platí i u výběru střední školy. Ten by měl být obzvlášť pečlivý, dítě tam přece jen stráví mezi třemi a osmi roky svého života a mělo by tam tedy být maximálně spokojené.
Nejdůležitějším krokem při výběru pak je, vyjma čtení různých recenzí či doporučení nebo sledování úspěšnosti studentů u závěrečných zkoušek, osobní návštěva instituce během dnů otevřených dveří. Jen ta totiž při správné přípravě pomůže prohlédnout případné falešné pozlátko a nerealistickou sebeprezentaci některých středních škol či gymnázií.
Dny otevřených dveří pro školní rok 2027/2028 probíhají nejčastěji v rozmezí od listopadu 2026 do února 2027. S koncem tohoto období už také běží lhůty na podání přihlášky.
|
Přijímačky na střední školy 2027: Jak podat přihlášku v DiPSy a na co dát pozor
Příprava na den otevřených dveří: co je důležité pro dítě?
Návštěvě dne otevřených dveří na střední škole nebo gymnáziu by měla předcházet zevrubná debata s nastávajícím studentem. Ta napoví nejen, které školy patří do užšího výběru, ale rovněž na co se zaměřit přímo během návštěvy:
- zájem o konkrétní obor,
- množství praktické výuky,
- možnosti studia jazyků nebo důraz na určitý předmět,
- náročnost studia či zkoušek,
- začlenění do kolektivu.
Ideální je připravená sada otázek, kterou půjde položit na každé navštívené škole a odpovědi pak jednoduše porovnat. Se získáním základního přehledu pomůže třeba katalog škol a oborů na webu Přijímačky krok za krokem. Ten zahrnuje na 1 400 středních škol a gymnázií po celé republice a nabízí i řadu užitečných tipů.
Co zjišťovat během dne otevřených dveří?
Při samotné návštěvě nechá předchozí příprava více času na zkoumání dalších aspektů: podoby běžné výuky, přístupu učitelů nebo zkušeností současných žáků. Právě průvodci v podobě stávajících studentů jsou ideálním zdrojem informací – situaci na dané škole i způsoby a kvalitu výuky zkrátka popisují nejvěrohodněji.
|
Osmileté gymnázium, nebo zůstat na základce? Co by měli rodiče zvážit
Jejich výpomoc během dnů otevřených dveří naštěstí využívá stále více středních škol. Ptejte se jich raději mimo doslech učitelů, aby nebyli pod tlakem a na otázky stran atmosféry, náročnosti pedagogů a jejich přístupu k výuce odpovídali co nejupřímněji.
Zkuste však oslovit i nějaké náhodné studenty, ne jen ty „oficiálně přidělené“ průvodce. Chybět by samozřejmě neměly ani rozhovory se samotnými učiteli. A na co se ptát? Možností je mnoho, chybět by ale neměly dotazy na:
- průběh běžného vyučovacího dne a týdne,
- začátek a konec vyučování či místa výuky,
- náročnost domácí přípravy,
- konání praxí – délka, náročnost či zprostředkování,
- vztahy a atmosféra ve škole.
|
Ničí děti špatné přijímačky na střední školy? Ne, problém je v systému a politicích
Nebojte se také ptát po ukázkách rozvrhů, způsobu začlenění nových studentů nebo specifických podmínek přijetí. Leccos prozradí třeba dotaz, zda by si student školu vybral znovu – mějte ale na paměti, že jeden příliš nespokojený nebo naopak příliš nadšený student není ideálním vzorkem.
Co ještě během výběru školy hlídat?
Přijímačky krok za krokem
Horoskop na přijímačky nemáme, data ano.
Během dne otevřených dveří budou školy informovat rovněž o kritériích k přijetí. Vedle zjišťování podmínek, jež je potřeba splnit, se vyplatí zaměřit i na počty přijatých v předchozích letech. Pozornosti by však neměla uniknout ani data o úspěšnosti během závěrečných zkoušek či maturit.
Po návratu ze dne otevřených dveří na střední škole nebo gymnáziu by měla opět následovat debata, během níž rodiče s dítětem porovnají dojmy z návštěvy: co nastávajícího středoškoláka či gymnazistu zaujalo a co mu naopak nesedělo?
|
Přijímací zkoušky na střední školy 2027: Kdy a jak podat přihlášku, termíny zkoušek
Při výběru školy se hodí myslet i na záležitosti ryze organizační – třeba na možnosti cesty z domova do školy a nazpět, nebo na kroužky: jak dlouho by trvala každodenní cesta, kolik by vyžadovala přestupů a v kolik hodin by muselo dítě (a rodič) vstávat?