Den české vlajky podle Úřadu vlády představuje novou příležitost připomenout si historické souvislosti, posílit národní identitu a vyjádřit úctu k České republice i jejím symbolům.
Podle Senátu by však zavedení svátku znamenalo upozadění dalších šesti oficiálních symbolů státu, proto prozatím návrh zamítl. Návrhem se bude muset znovu zabývat Sněmovna, která jeho původní verzi schválila zrychleně počátkem března.
I přesto úřady dostaly pokyn vlajky v pondělí vyvěsit, na vládních sociálních sítích dostal svátek také značný prostor. Kritiku však vyvolal jeden z příspěvků, na kterém mluvčí vlády Karla Mráčková společně s Babišovou marketérkou Anetou Zicklerovou zvedá českou vlajku ze země. Podle opozičních politiků jde o potupu vlajky a porušení zákona o státních symbolech.
Úřad vlády se později za video omluvil. „Vlajka se na chviličku dotkla země, a to je proti pravidlům, jak se s českou vlajkou má zacházet,“ řekla ve videu zveřejněném na Instagramu Strakovy akademie Mráčková.
Mračková a Zicklerová pak popsaly pravidla pro vyvěšení vlajky i v jakých případech by se používat neměla. „Účel našeho videa byl sice jiný, připomenout si její dlouhou historii a hlavně odkaz, jaký s sebou nese. Ale tohle všechno je také důležité,“ dodala Zicklerová.
V zákoně o statních symbolech se píše tato věta: „Státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země.“
„Potupa státní vlajky. Tyto drzé osoby neuctivě mávají stání vlajkou jako šmejdi s reklamou na hrnce a deky,“ napsala k příspěvku například senátorka Miroslava Němcová (ODS).
Ke kritice se přidali také zástupci hnutí STAN. „Tohle je hrozná ostuda. A taky dokonalá sonda do fungování Babišovy národovecké vlády. S pompou oznamují zavedení Dne vlajky, symbolů státnosti a úcty k nim mají plná ústa. Ale ve skutečnosti se k vlajce, kterou všichni máme v úctě i bez speciálních dní, chovají jako ke kusu hadru,“ napsal na sociálních sítích předseda Vít Rakušan.
„Na našem skautském táboře každé ráno slavnostně vztyčujeme vlajku a večer ji zase snímáme. A vzdáváme jí úctu. A i to nejmenší dítě ví, že se vlajka nesmí dotknout země. Tady si s ní hážou jak s obyčejným kusem látky. Místo aby vlajce vzdali čest, pohanili ji,“ uvedl k příspěvku europoslanec Jan Farský.
Dostatečnou podporu v Senátu nemělo ani uzákonění Dne Orla jako významného dne, kterým by chtěli hlavně lidovci uctít tuto katolickou tělovýchovnou organizaci.