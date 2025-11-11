Nepoučili jsme se z dějin, stále umírají nevinní lidé, řekla Černochová vojákům

Válečné hrdiny si na Vítkově při slavnostním nástupu tradičně připomněli zástupci armády a veteránských organizací, politici i veřejnost. Veterány uctili položením věnců.
Černochová společně s náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou ocenila několik vojenských příslušníků. Záslužný kříž ministra obrany převzal za vynikající plnění služebních povinností v oblasti působení aktivních záloh ozbrojených sil David Dvořák, profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních. Armádě mimo jiné pomáhá tím, že ukazuje své sportovní dovednosti a s armádou je propojuje, řekl.
Záslužný kříž ministra obrany obdrželi také major Petr Stodola a četař Dušan Glezgo, a to za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu. Ocenění podle ministerstva symbolizuje uznání vojákům, kteří svým jednáním a profesním přístupem prokázali mimořádnou osobní statečnost a oddanost službě. Dalších devět vojáků převzalo Medaile Za službu v aktivní záloze druhého stupně.
Černochová uvedla, že Den válečných veteránů připomíná, že si Češi mohou užívat bezpečí a mír, zatímco jiné země v blízkosti ho nemají. Zdůraznila, že válečný konflikt na Ukrajině ukazuje, že denně umírají nevinní lidé a civilisté.
„Jen kvůli tomu, že se někdo nepoučil z dějin 20. století, a vlastně ten válečných konflikt zažíváme znovu a znovu,“ řekla. Zdůraznila také, že pomoc Česka by měla pokračovat nejen ve formě vojenského materiálu, ale i humanitární podpory, například sbírek, aby systém země nezkolaboval.
Ministryně rovněž poukázala na význam aktivních záloh, které doplňují profesionální armádu a jsou nezbytné pro obranyschopnost státu.
Řehka připomněl, že Den válečných veteránů je příležitostí vzdát úctu všem, kteří padli ve válkách, a zamyslet se nad hodnotami, za které bojují. Podle něj však nejde jen o veterány z minulosti - úctu mají lidé vzdávat i novodobým veteránům.
„Jsou to lidé, kteří musí být schopni naplnit vojenskou přísahu, jedou tam, kam je země pošle a bojují za ni. Jsou to lidi, kteří v sobě musí najít odvahu, i když třeba mají strach. V rozhodující moment se musí rozhodnout správně a za mě je jedno, ve které válce se válčí,“ řekl Řehka. Novodobých účastníků zahraničních misí je nyní podle něj zhruba 17 000.
Den válečných veteránů připomíná uzavření příměří v první světové válce 11. listopadu 1918. Jeho symbolem jsou květy vlčího máku, které tehdy pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě.