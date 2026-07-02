Ze současných radních se to týká Xavera Veselého, Vladimíra Karmazína a Jiřího Šlégra. Nejvyšší soud loni rozhodl, že za nezákonné odvolání nese odpovědnost ČT. Rada je podle rozsudku orgánem jejím, nikoliv státu. ČT musela odvolaným členům komise vyplatit odškodné.
K úhradě škody vyzval radní letos na konci dubna hlasy opozice sněmovní mediální výbor. „ČT zaslala dotčeným členům rady předžalobní výzvu k úhradě způsobené škody a bude v této věci nadále postupovat s péčí řádného hospodáře standardním způsobem, a to včetně případného zahájení soudního sporu. Další podrobnosti nebudeme v tento okamžik sdělovat,“ sdělil Deníku N Konečný.
Televize škodu po radních vymáhá rovnoměrně, každý by tak měl zaplatit zhruba 400 000 korun. Kromě Veselého, Šlégra a Karmazína tehdy pro odvolání dozorčí komise hlasovali i Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Pavel Kysilka, Daniel Váňa, Pavel Matocha a Roman Bradáč.
Matocha v květnu ČTK sdělil, že by případné vymáhání škody považoval za absurdní. „Radní v dané záležitosti mimo jiné postupovali v souladu s právním názorem renomované právní kanceláře, který si v roce 2020 nechala ČT vypracovat. Dozorčí komise je poradní orgán Rady ČT, a proto Rada ČT má právo ho odvolat, pokud v něj ztratila důvěru. Trvám na tom, že radní v roce 2020 rozhodli zodpovědně a nic nezanedbali,“ řekl.
Veselý se k věci vyjádřil už v dubnu ve Sněmovně, krátce před svým znovuzvolením do rady: „Každému z nás se může stát, že udělá chybu, ale tohle chyba nebyla. Kdyby se to opakovalo, znovu bych zvedl ruku pro odvolání dozorčí komise.“
„Budu čekat, až ČT začne škodu vymáhat, a pak dám na radu právníků,“ nechal se tehdy slyšet Veselý.
Rozhodnutí rady později zrušil Nejvyšší správní soud a pražský městský soud některým odvolaným členům komise přiznal náhradu škody.