Rychetský se snažil žalobce Zemana přesvědčit, aby ve funkci vydržel. O Benešové ‚si myslí své‘

Brno Předseda Ústavního soudu (ÚS) Pavel Rychetský se pokoušel přesvědčit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby odolal tlaku a vydržel ve funkci do podzimu, žalobce se přesto rozhodl ve funkci skončit. Podle vyjádření Rychetského pro Deník N by se Zeman v případě podání kárné žaloby, o které mluvila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), dokázal před kárným senátem obhájit.

Už v pátek Rychetský prostřednictvím své mluvčí ČTK sdělil, že Zemanova odchodu lituje a že si jeho práce vážil. Zeman rezignoval k 30. červnu. Na podzim jsou v Česku sněmovní volby.

Nejvyšší státní zástupce Zeman v pátek uvedl, že pociťuje v poslední době tlak ministryně Benešové. Řekl, že odrážení tlaku a řešení půtek mu bralo čas a sílu na práci. „Tlaky jsou poměrně velké. Ne že bych byl někdo, kdo by se bál, ale když věnujete většinu času těmto půtkám, tak si myslím, že je to celkem zbytečné,“ řekl Zeman novinářům v Brně.

„Nemám důvod mu nevěřit. Současně se domnívám, že nic nebránilo tomu, aby ještě odolal a vydržel do podzimu. Opakovaně se mi ale svěřoval, že hodlá rezignovat. A to nejen kvůli jeho vztahům s ministryní. Odvedl optimální dílo a ta činnost jej začala unavovat,“ uvedl pro Deník N Rychetský. Se Zemanem prý vedl dlouhé rozhovory a mrzí jej, že šéfa žalobců nedokázal přesvědčit, aby ještě vydržel.

Benešová nedávno hovořila v médiích o možné kárné žalobě na Zemana kvůli vrbětické kauze. „Já být ale na straně Pavla Zemana, předstoupil bych před kárný senát Nejvyššího správního soudu. Je to nezávislá a objektivní instituce a nemám pochyby o tom, že by jej kárných obvinění beze zbytku zprostila,“ uvedl Rychetský pro Deník N.

Postup Benešové nechtěl Rychetský komentovat, řekl ale, že „si o ní myslí své“. Poukázal na její vyjádření poté, co plenární většina ústavních soudců zrušila část volebního zákona o přepočítávání odevzdaných hlasů na mandáty. „Ona poté řekla, že nám kdovíkdo měl za to něco slíbit. To samo o sobě svědčí o její úrovni a víc k tomu říkat nebudu,“ řekl Rychetský v rozhovoru. Benešová v únoru pro Deník N označila rozhodnutí za podivné, podle ní nepůsobilo objektivně. „Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?“ řekla tehdy.