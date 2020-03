Denně se u nás spotřebuje padesát až tisíc kusů respirátorů, říká šéf Motola Ludvík

Praha Zhruba polovina všech nakažených v Česku je v Praze. Na to, jak je na nápor pacientů připravena nemocnice Motol, největší zdravotnické zařízení nejen v hlavním městě, ale v celé zemi, se Lidovky.cz zeptaly jejího ředitele Miloslava Ludvíka.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte vývoj koronaviru v Česku?

To, co se očekávalo, se bohužel děje. Uvidíme, co bude dál...

Lidovky.cz: Jaká zvláštní opatření jste kvůli epidemii zavedli v Motole?

Nemocnice funguje normálně. Zakázali jsme návštěvy, ale to je tak pro tuto chvíli vše, co můžeme udělat. Rozdali jsme ochranné pomůcky, ale je jasné, že zdravotnictví bude první na ráně.

Lidovky.cz: Podle slovenského premiéra Petera Pellegriniho by na Slovensku chtěli dávat roušky zdarma všem návštěvníkům, kteří by vstupovali do zdravotnického zařízení. Uvažujete o tom i vy?

Je to reálné, budeme to dělat, ale až přijde avizovaná dodávka deseti milionů roušek, o které vláda mluvila.

Lidovky.cz: Máte informace, kdy by zásilka mohla dorazit?

Netuším, to jde centrálně přes ministerstvo.

Lidovky.cz: Až dorazí, kdo všechno by roušky dostal?

Podle posledních informací, které mám z úterý, se mluvilo o tom, že by se to rozdávalo úplně všude možně.

Lidovky.cz: Zůstaňme na chvilku ještě u zdravotnického materiálu. Máte dostatek zásob ventilátorů, roušek a respirátorů?

V této chvíli máme počty respirátorů při nějakém omezenějším provozu asi do konce týdne, pak by měly přijít další. Co se týče plicních ventilátorů, máme připraveny dvě JIPky – jedna dvanáctilůžková a jedna šestilůžková. S rouškami do konce týdne vydržíme.

Lidovky.cz: Kolik zdravotnického materiálu, tedy roušek a respirátorů, denně spotřebujete?

Podle vývoje nákazy. Zatím je to tak, že u respirátorů se ta spotřeba pohybuje od padesátky do tisíce kusů denně. Pokud by byla opravdu vysoká vlna nákazy a byli bychom zavalení pacienty, určitě by to bylo kolem tisícovky denně. Roušek se spotřebuje více, tak kolem tří až čtyř tisíc denně.

Lidovky.cz: Vláda včera odpoledne vyhlásila také stav nouze. Dotkne se to nějakým způsobem nemocnice?

Ne. My jedeme po celou dobu na plné pecky, jsme připravení.

Lidovky.cz: Co říkáte na plošné testování? Proč se nezavede?

Na to nejsou sady ani dostatek míst. V tuhle chvíli to nejsme schopni zařídit, protože v celé Evropě není dost materiálu na plošné testování. Navíc na to není dostatek lidí. Vezměte si jen příklad, kdyby se měla plošně otestovat Praha – je tu tak patnáct pracovišť, která to mohou udělat. To není v lidských silách…

Lidovky.cz: Nemělo by se ale přece jen testování rozšířit, o čemž se často mluví?

Čím více testovaných, tím lépe.

Lidovky.cz: Jak je to nyní s personálem, zejména po uzavření škol? Máte sester, lékařů a lékařek dostatek?

Uzavření škol se na personálu příliš nepodepsalo. Z 6300 zaměstnanců se stará o děti tak dvacet lidí.

Lidovky.cz: Nicméně na výpomoc nabíráte mediky z fakult – je to pravda?

Ano, jsme s nimi v kontaktu, mohou nám pomoci.

Lidovky.cz: V čem? Mohou například dělat práci sester?

Nemohou, můžou ale dělat například ošetřovatele a pomáhat lékařům. Tím, že u nás bylo zřízené další místo na výtěry, tak tam pošleme pár mediků na pomoc. Výpomoc mediků nám ale pomůže, neboť sestry nutně potřebujeme i jinde. Speciálně ve chvíli, kdy bude pravděpodobně potřeba používat ventilátory, na což potřebujeme ty, které jsou na to specializované – to znamená se specializací ARIP zaměřenou na ventilátory. Nejedná se o jednoduchou práci, kterou zvládnete po přečtení manuálu.