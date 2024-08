Hřib ještě loni na podzim uváděl, že stanice je kvůli parkovišti P + R, s jehož vybudováním se počítá, „nasnadě“. Nyní tvrdí, že by vlaky do stanice vozily jen vzduch. „Pro občany sídliště Metropole, které se nachází v těsné blízkosti možné stanice, by znamenala jasné zlepšení docházkové vzdálenosti k metru,“ řekla pro Lidovky.cz starostka městské části Praha-Zličín Marta Koropecká. A zvýšila by se i možnost, že by lidé využívali MHD. Podobně situaci vidí i Scheinherr.