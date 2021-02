Děravá uzávěra okresů. Bydliště na rozdíl od trvalého pobytu se těžko rozporuje

Praha Policie v pátek o půlnoci kvůli šířící se nákaze koronaviru odřízla od zbytku Česka tři okresy - Cheb, Sokolov a Trutnov. Pakliže zde nemáte místo trvalého pobytu či bydliště, nemůžete sem až na některé výjimky vstoupit, v regionu pobývat nebo se přesouvat z místo na místo. Mezi oběma statusy je ale jeden zásadní rozdíl. Zatímco o prvně jmenovaném údaji není sporu, ten druhý se jen těžko dokazuje.

O místě trvalého pobytu není totiž pochyb - tím je adresa, kterou si člověk volí, sděluje ji úřadům pro možnost komunikace a taktéž slouží pro evidenci obyvatel ČR, bydliště odkazuje na polohu, kde skutečně ve většině času pobývá. A to může způsobit problémy, jelikož fakt, že někdo trvale někde pobývá, se zkrátka nedá dokázat jednoduše. Většinou se sleduje například využití energií a stočného v daném bytě. Jenže v tomto případě jde o poněkud dlouhodobější proces, než který si může policie hlídající vstup do uzavřených oblastí dovolit.



„To, že jste majitel (nemovitosti, pozn.red.), vás neopravňuje do oblasti jet. Ale je tam dalších x situací, za kterých tam můžete,“ uvedl vedoucí tiskového odboru Policejního prezidia Ondřej Moravčík, kterého Lidovky.cz oslovily. V praxi to vypadá tak, že vlastnit nemovitost v uzavřeném okresu ještě majitele neopravňuje ke vstupu. Ale například v momentě, kdy by se někdo do příslušného objektu vloupal, se to mění. V krizovém opatření je totiž zmíněna řada výjimek, za jejichž splnění můžeme do námi vlastněného objektu. Nejde pouze o strach o nemovitost, ale také obavy o věci.

Neoprávněné vniknutí už patří mezi dané výjimky, které jsou sepsány v usnesení vlády a situaci obrací ve váš prospěch. V něm se konkrétně píše o výjimce pro „vykonání neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů“. Legitimní obavou může být také hrůza z toho, že příliš spousta napadaného sněhu může poškodit váš automobil, jelikož se výjimka vztahuje i na movitý majetek.



„Konkrétní situace nekomentujeme, protože se to nedá dělat takto od stolu. Variant je tisíc plus jedna,“ uvedl mluvčí prezidia zřejmě se záměrem neposkytnout „návod“, jak pravidla obejít. „Někdy ano, někdy ne,“ dodal neurčitě. Podle Moravčíka je důležité, aby oprávněnost vstupu mohl daný člověk prokázat a zmiňuje důvěryhodnost. Mezi dokumenty, které se dají nazvat jako „ideální průkaz“ patří nájemní, pracovní smlouva či občanský průkaz. Tyto dokumenty jsou podle Moravčíka specifické a nelze je rozporovat.

„Dá se to prokázat i tím, že se třeba zavolá někomu, kdo tam bydlí a ten to policistovi potvrdí. Nebo třeba když bydlím společně s partnerkou, tak to lze doložil výpisem z účtu, ze kterého je zřejmé, že platíme společně poplatky. Těch možností je spousta a dá se to udělat vcelku jednoduše,“ sdělil Moravčík.

Kontroly bez problémů

V pátek v půlnoci začala uzávěra tří silně covidem zasažených okresů. Například na Trutnovsku bylo rozmístěno 36 kontrolních hlídek, kontrolovalo se jak na hranicích okresu, tak i pohyb uvnitř. V sedmi největších kontrolních stanovištích na nejfrekvetovanějších silnicích měli policisté k dispozici i zázemí v mobilních buňkách. Šlo o administrativní a technickou podporu.

Policie dohlížela i na provoz na vlakových a autobusových nádražích či v horských střediscích. Do Trutnovska spadá i velká část Krkonoš. Občasné kontroly mají probíhat i v prostředcích veřejné hromadné dopravy.



Na Sokolovsku a Chebsku bylo kontrol 44 a i zde se vše odehrálo bez větších problémů, přičemž se tvořily pouze krátké kolony. Obyvatelé v třech okresech také musí na všech veřejných místech nebo při jízdě veřejnou dopravou mít na nose a ústech respirátor typu FFP2 nebo alespoň chirurgickou roušku.