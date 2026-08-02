Desítky tisíc migrantů v Ceutě? Stejný scénář jako u Merkelové, říká Babiš

  12:38aktualizováno  12:38
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Situaci ve španělské Ceutě, kam tento týden pronikly desítky tisíc migrantů z území Maroka, přirovnává premiér Andrej Babiš k situaci, kdy bývalá německá kancléřka Angela Merkelová kývla na to, že Německo přijme uprchlíky před válkou ze Sýrie se slovy - Wir schaffen das, tedy zvládneme to. Španělský premiér Pedro Sanchez se podle něj rozhodl dělat stejnou politiku.

„V podstatě se opakuje stejný scénář jak v Německu, když Merkelová z politických důvodů chtěla získat voliče liberální, ano, liberální, zeleno-liberální, a pozvala migranty do Německa,“ říká Babiš ve videu, které zveřejnil v neděli dopoledne na sociálních sítích.

„Pedro Sanchez se rozhodl dělat podobnou politiku a podle mého názoru Španělsko by mělo být okamžitě vyloučeno ze schengenského prostoru, okamžitě. Měla by být uzavřena hranice, Itálie už to udělala, i když s ním nehraničí,“ zopakoval Babiš.

Už v pátek premiér a předseda ANO prohlásil, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný.

Babiš připomíná, že Sanchezova vláda schválila v dubnu dekretem, že jednorázově bude legalizován pobyt 500 000 ilegálních migrantů na jeden rok, s možností snadněji dosáhnout na prodloužení. „A dokonce se do toho nezapočítávají rodiny, dobře slyšíte. No a přihlásilo se 1,2 milionu zájemců. A to, co se děje teď, že do Ceuty přicházejí desítky tisíc ilegálních migrantů z Maroka, je jenom důsledek této politiky, je přesvědčen český premiér.

„Evropu ovládají lidovci, ano, to je ta Merkelová, ano, socialisti, to je ten Sánchez, no a zelení fanatici a další, a v těchto strukturách jsou všechny opoziční strany,“ dodává Babiš.

„My budeme dělat politiku nulové tolerance nelegální migrace,“ zdůraznil český premiér.

„A jedna z věcí je rozpočet resortu ministerstva vnitra, který je pro nás prioritou. Dnes má policie 41 422 příslušníků, plán na rok 2027 je 43 tisíc, takže nárůst o 1 578. A dnes je průměrný plat 62 tisíc, ale my jsme vám slíbili, že nástupní plat bude 50 000, a k tomu se postupně dostaneme,“ říká Babiš.

Evropa je podle něj nepoučitelná. „V roce 2016, když Viktor Orbán postavil zeď, tak mu všichni nadávali. Deset let poté se všichni probudili a chtěli to řešit. Ale řešení stále není. A kromě toho, co se děje v Ceutě a ve Španělsku, ročně do Evropy přichází ilegálně 800 000 ilegálních migrantů. To je samozřejmě obrovský problém Evropy, a vidíme, že integrace, jak si slibovali všichni, a sociální mír v Německu nenastal,“ uvedl ve videu, které natočil před svou dovolenou, premiér Andrej Babiš.

Na rozdíl od tvrzení Babiše eviduje agentura Frontex 177780 pokusů o nelegální překročení hranic EU. Rok předtím to bylo 239 350 případů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Obrazem

OBRAZEM: Léto v Československu. Jak vypadala dovolená v dobách socialismu

Letní dovolená v socialistickém Československu byla dobou, na kterou pamětníci...

Desítky tisíc migrantů v Ceutě? Stejný scénář jako u Merkelové, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...

Trump: USA a Izrael odloží tvrdý útok na Írán, chtějí otevřít Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)

Úhel pohledu

Končí „odkladové“ hody? Debata o začátku školní docházky není jen otázkou věku dítěte

Ilustrační snímek.

Hokejová osmnáctka rozdrtila Kanadu v přípravě na Hlinka Gretzky Cup

ilustrační snímek

Zničili jsme přes noc 600 dronů, tvrdí Rusko. Na Ukrajinu střílí víc raket

Auto zničené po ruském raketovém útoku v Kyjevě. (1. srpna 2026)

Infantinovi šlo jen o peníze, jeho pozice je neudržitelná, řekl šéf evropských lig

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Z profesora češtiny dělostřelcem. Legionář Karel Vojan to dotáhl až na generála

Karel Vojan.

U ženy na Bulovce, která přijela z Ugandy, se nebezpečná nákaza nepotvrdila

Na Bulovku převezli ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z...

Komentář

Čína staví vlastní litografy, bez nichž nevznikne žádný čip. Jak dlouho vydrží evropský monopol?

Ilustrační snímek.

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Češi zbytečně přeplácí za elektřinu, špatně nastavené sazby je stojí přes miliardu

ilustrační snímek

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.