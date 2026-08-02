„V podstatě se opakuje stejný scénář jak v Německu, když Merkelová z politických důvodů chtěla získat voliče liberální, ano, liberální, zeleno-liberální, a pozvala migranty do Německa,“ říká Babiš ve videu, které zveřejnil v neděli dopoledne na sociálních sítích.
„Pedro Sanchez se rozhodl dělat podobnou politiku a podle mého názoru Španělsko by mělo být okamžitě vyloučeno ze schengenského prostoru, okamžitě. Měla by být uzavřena hranice, Itálie už to udělala, i když s ním nehraničí,“ zopakoval Babiš.
Už v pátek premiér a předseda ANO prohlásil, že je absolutně skandální, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup unie je opačný.
Babiš připomíná, že Sanchezova vláda schválila v dubnu dekretem, že jednorázově bude legalizován pobyt 500 000 ilegálních migrantů na jeden rok, s možností snadněji dosáhnout na prodloužení. „A dokonce se do toho nezapočítávají rodiny, dobře slyšíte. No a přihlásilo se 1,2 milionu zájemců. A to, co se děje teď, že do Ceuty přicházejí desítky tisíc ilegálních migrantů z Maroka, je jenom důsledek této politiky, je přesvědčen český premiér.
„Evropu ovládají lidovci, ano, to je ta Merkelová, ano, socialisti, to je ten Sánchez, no a zelení fanatici a další, a v těchto strukturách jsou všechny opoziční strany,“ dodává Babiš.
„My budeme dělat politiku nulové tolerance nelegální migrace,“ zdůraznil český premiér.
„A jedna z věcí je rozpočet resortu ministerstva vnitra, který je pro nás prioritou. Dnes má policie 41 422 příslušníků, plán na rok 2027 je 43 tisíc, takže nárůst o 1 578. A dnes je průměrný plat 62 tisíc, ale my jsme vám slíbili, že nástupní plat bude 50 000, a k tomu se postupně dostaneme,“ říká Babiš.
Evropa je podle něj nepoučitelná. „V roce 2016, když Viktor Orbán postavil zeď, tak mu všichni nadávali. Deset let poté se všichni probudili a chtěli to řešit. Ale řešení stále není. A kromě toho, co se děje v Ceutě a ve Španělsku, ročně do Evropy přichází ilegálně 800 000 ilegálních migrantů. To je samozřejmě obrovský problém Evropy, a vidíme, že integrace, jak si slibovali všichni, a sociální mír v Německu nenastal,“ uvedl ve videu, které natočil před svou dovolenou, premiér Andrej Babiš.
Na rozdíl od tvrzení Babiše eviduje agentura Frontex 177780 pokusů o nelegální překročení hranic EU. Rok předtím to bylo 239 350 případů.