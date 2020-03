Déšť a tání sněhu ve středu zvednou vodu v šumavských řekách, varuje hydrometeorologický ústav

Praha Vydatnější déšť a tání sněhu ve středu zvednou hladiny řek pramenících na Šumavě. Na Vydře a Křemelné se očekává ve středu odpoledne a večer překročení druhého povodňového stupně, tedy povodňová pohotovost, kulminovat by měly kolem půlnoci. Stoupnout by měla i hladina Otavy, Teplé a Studené Vltavy, voda by se ale neměla vylévat z břehů.

Český hydrometeorologický ústav to v úterý uvedl ve výstražné informaci. Zároveň upozornil, že v úterý by mělo ve Frýdlantském výběžku silně foukat. Příští týden bude nadprůměrné teplo, pak se ochladí. Srážek by mělo ubýt „V čerstvém západním proudění bude přes naše území postupovat frontální systém, jehož studená fronta se bude nad střední Evropou vlnit. Zejména na hory v Čechách přinese i vydatnější srážky, které společně s táním sněhu způsobí vzestupy hladin řek,“ uvedli meteorologové.

#VYSTRAHA Povodňová pohotovost. Déšť a tání výrazně zvednou během středy hladiny řek pramenících ve vrcholové části Šumavy. Čekáme, že ve středu odpoledne a večer dojde na Vydře a Křemelné k překročení 2. SPA. Sledujte https://t.co/Sxkf55ZkK0 pic.twitter.com/JatD0xk2m7 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 10, 2020 Výstraha před vzestupem hladin řek s vysokým stupněm nebezpečí se týká Sušicka v Plzeňském kraji a platí od středečních 06:00 do půlnoci ze čtvrtka na pátek. Ve středu odpoledne a večer Vydra a Křemelná překročí druhý povodňový stupeň a kulminovat mají okolo půlnoci, stejně jako Otava v Sušici. Ta ale překročí pouze nižší povodňový stupeň. Podle meteorologů se může voda v některých řekách vylévat z břehů, stromy mohou v podmáčené půdě padat. Pozor by si měli dávat také řidiči na zaplavených silnicích. Letošní zima byla v Česku druhá nejteplejší v historii měření, únor byl ale rekordní Hladiny řek by se měly ve středu ráno zvednout také v některých okresech Jihočeského, Plzeňského Libereckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Stupeň nebezpečí je tam ale podle meteorologů nízký, voda by se neměla vylévat z břehů řek. Meteorologové také varovali před silným větrem, který by měl v úterý po poledni začít foukat ve Frýdlantském výběžku. Nárazy větru očekávají o rychlosti až 72 kilometrů za hodinu, nebezpečí by mělo pominout v úterý po 20:00. Lidé by si měli dát pozor zejména na možné pády větví či stromů nebo na menší škody na budovách.