O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

Počasí na východě republiky ovlivní frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se prohloubí nad Itálií a bude postupovat nad Balkánský poloostrov. Výstraha platí od sobotního rána do pondělního dopoledne.
„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle,“ uvedl meteorolog ČHMÚ Pavel Borovička.
Výstraha se týká zejména oblastí kolem Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má nejvíce pršet na Vsetínsku.
Meteorologové upozorňují také na komplikace v dopravě. Silný déšť může způsobit aquaplaning, kdy pneumatiky přestanou odvádět vodu a vůz ztratí kontakt s vozovkou. Voda může místy protékat přes silnice a déšť zhorší viditelnost. Lidé by se zároveň měli vyhýbat vstupu do proudící vody a zatopených míst.