Déšť, zima a barvy trikolóry. Sokolové prošli Prahou, jejich předchůdci byli u zrodu republiky

PRAHA Zima a pod mrakem, občas drobný déšť. Stejné počasí jako před sto lety, kdy byla založena Československá republika, provází sokolský průvod na její počest. Začátek Pochodu pro republiku však provází mírný zmatek. Lidé se srocují jak na Kampě, tak před Tyršovým domem, který je se sokolským spolkem spojen.

Naštěstí je to, co by kamenem dohodil, a během čtvrt hodiny se dostávají všichni účastníci průvodu na správný start. Mezi nimi pobíhá mladá blondýnka a rozdává nálepky na obličej s českou vlajkou. Ty připravila agentura CzechTourism. „Stačí si nalepit vlajku na tvář, vyfotit se a sdílet pod hashtagem #CZECH100, ať vaši hrdost vidí i ostatní,“ píše se na letáčku. A skutečně, většina aktérů Pochodu pro republiku lepí vlajky na tvář.

Půl hodiny po poledni vyráží stovky lidí, které neodradilo počasí, směrem k mostu Legií. V čele průvodu hraje kapela s pouhou jedinou ženou pochodovou hudbu. Za ní nasledují zástupci České obce sokolské v historických krojích a s vlajkami České republiky i sokolské obce. Dále jede v průvodu ozdobený historický vůz, ve kterém sedí herec představující prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který mává lidem v davu. Průvod uzavírají jezdci na koních.

Sokolové u zrodu republiky

Vysvětlení, proč pořádají tento pochod právě sokolové, je nasnadě. Členové Sokola byli u zrodu republiky a mnoho se jich vyznamenalo například mezi legionáři, přibližuje historička svazu Kateřina Pohlová. Připomněla například takzvané sokolské stráže, které po vzniku republiky střežily sklady potravin, zbrojnice, nádraží nebo průmyslové objekty. „Hlídaly kláštery, zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedošlo ke ztrátám na kulturním dědictví a k vývozu vzácných uměleckých předmětů ze země,“ dodala historička. Sokolové navíc podle ní položili základ dnešní hradní stráže na Pražském hradě.

Na průvod se přichazejí cestou podívat desítky lidí a přidávají se k pochodujícím. Na mostě Legií situaci mírně komplikují projíždějící tramvaje, které vedle historického průvodu působí poněkud nepatřičně. Sokolové ale pochodují ukázněně a navíc na celou akci dohlíží mnoho policistů, takže k žádné úhoně nedochazí. Na Národní třídě už je doprava zastavena a celý špalír si fotí i lidé z oken okolních budov. Mezi pochodujícími jsou i cizinci. Někteří se k události pouze omylem nachomýtli ale jsou i tací, kteří přišli cíleně. „Zajímám se o české dějiny, byl jsem tady přes prázdniny na kurzu češtiny a teď jsem přijel na prodloužený víkend,“ vysvětluje svou přítomnost účastník průvodu původem z Holandska. A dodává, že příležitostně pracuje v muzeu Jana Amose Komenského v Naardenu. „Moc se mi to líbí. Chci se ještě podívat i na zítřejší přehlídku na Evropské,“ prozrazuje své plány.

Barevný průvod za neustálého focení a natáčení dochází na Václavské náměstí. Představitel prvního prezidenta vystupuje z vozu, vítá se s lidmi a ochutnává chléb se solí. Následně předstoupuje k připravenému pultu před pódiem, aby promluvil k davu. „Dobře poslouchej,“ říká vedle stojící maminka své dceři. V tu chvíli se z pódia za ním ozve hlas skutečného Masaryka – na plátně se promítá projev prezidenta z roku 1928, který měl k desátému výročí republiky. Masaryk se v projevu zamýšlel nad podstatou demokracie. „Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také metodou všeho veřejného a soukromého života, je názorem na život; podstata demokracie je shoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost,“ řekl před 90 lety první prezident.

Z pódia pak zaznívá v podání dětského sboru česká hymna a píseň Ach synku, synku, která byla oblíbenou Masarykovou písní. Před pódiem stojí nastoupení sokolové s vlajkami. „Bez Sokola by nebylo Legií. Bez Legií by nebylo Československo,“ řekl také Masaryk. Oslavy stého výročí doplňují ještě vystoupení čtyř členek Sokola Královské Vinohrady, které předvádějí ukázky cvičení z roku 1918. Závěr pak patří modernějšímu umění v podobě silové gymnastiky a mažoretek. Oslavy ovšem nejen na Václavském náměstí teprve začínají.