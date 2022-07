Z Česka díky dešťům téměř zmizelo sucho. To se ale podle předpovědi brzy vrátí

Z Česka na několik dnů zmizelo půdní sucho, a to především v horní vrstvě do 40 centimetrů. Mohou za to silné deště, které zemi zasáhly v minulém týdnu. Tři nejhorší stupně jsou jen na dvou procentech území. Sušší zůstává pouze nejzápadnější část Čech, Brno a okolí a Bruntálsko a Krnovsko.