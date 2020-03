Muž se chtěl zachovat zodpovědně, na hygienu se ale nedovolal a k soukromému testu se nedopracoval

PRAHA Jsou to dva týdny, co má Česko první nakažené. Ale až dodneška neměli skoro šanci lidé, kteří se chtěli nechat otestovat preventivně, třebaže co nejvíce testovaných doporučuje i WHO.

Čtyřicetiletému Zdeňkovi se od minulého týdne špatně dýchá, má horečku. Lékařka mu sdělila, že zápal plic to není. Sice nebyl v Itálii, ale pro jistotu se chtěl nechat otestovat na Covid-19. Doktorka ho odkázala na hygienu, ale naznačila mu, že nic nebude: nebyl v rizikové zemi.

„Prý se to zlepší, ale se vším tím, co je kolem, člověk moc neví,“ řekl LN Zdeněk. Na urgentní linky hygieny se nedovolal, k možnosti soukromého testu se nedopracoval. Protože až do včerejšího večera ani na úrovni státu nikdo pořádně nevěděl, jak to se soukromými testy je.

Laboratoře uvedené na seznamu oficiálně akreditovaných odpovídaly na dotazy LN, že sice mohou dělat analýzy na přítomnost viru, ale nikdo jim ještě nepřivezl vzorky. Nebo že nemohou samy odebírat, případně že člověka z ulice bez doporučení hygieny či lékaře nepřijmou. Přitom nejen Světová zdravotnická organizace, ale i hlavní hygienik Roman Prymula už pár dní říkají, že čím víc bude testovaných lidí, tím lépe. Notabene když jsou ochotni si to sami zaplatit.

Teprve ve čtvrtek večer stát vydal, poprvé, ucelenou informaci, co se dá vlastně dělat a kde. Zatím je tedy osmnáct akreditovaných laboratoří, kde lze testy provádět i pro samoplátce, přibyl rovněž seznam oficiálních odběrných míst. Pokud test nařídí hygienici, platí ho pojišťovna. Kdo chce být opatrný sám za sebe, zaplatí podle ceníku laboratoře. Začíná se v pátek.

„V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření nemoci, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky a nedocházeli tam osobně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kauza kolem soukromé laboratoře Tilia

Na počátku mohl testovat jen Státní zdravotní ústav, vzorky se tam vozily z celé země. Případů rapidně přibývalo a s nimi i lidí, kteří při respiračních problémech chtěli radši vědět, jestli koronavirus neroznášejí. Jenže oficiálně neměli šanci. Proto se žena z Prahy 6 nechala otestovat v soukromé laboratoři Tilia, ukázalo se, že je nakažená. Ministr Vojtěch Tilii veřejně vyčinil, že ani nemá potřebné oprávnění. A přidal fámu, za niž se později omluvil, že doktorka z Tilie se sama od pacientů nakazila. Není pak divu, že v Tilii přestali klientům pomáhat, třebaže tam denně volají desítky lidí.

Na chvíli to tak vypadalo, že soukromé laboratoře vzorky odebírat nemohou. Jenže. Ve středu je několika lidem vzala soukromá laboratoř ve Středočeském kraji. „Nezakázali jsme laboratořím dělat testy, pouze jsme řekli, že na koronavirus mohou testovat ty, které mají certifikaci,“ řekla LN mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpányová.

Jediný důvod, proč Tilia certifikaci nemá, je chybějící smlouva s pojišťovnou. Tu ale nepotřebuje, lidé za testy zaplatí sami. Stejně jako každý, kdo přijde do akreditovaných laboratoří s tím, že nemá doporučení hygieny ani doktora. Podle Prymuly navíc smlouvy s pojišťovnou nejsou v tomto kontextu podstatným parametrem.

Dobrat se soukromé laboratoře, která má všechny potřebné náležitosti, aby mohla testy provádět, nebylo do včerejšího večera jednoduché: žádný takový seznam neexistoval. Lékař, kterého LN oslovily a nepřál si být jmenován, řekl: „Žádná ze soukromých laboratoří, které znám, testy na koronavirus nedělá.“ Nešlo se ostatně dobrat ani toho, jaká laboratoř nabrala zmíněné pacienty ve středních Čechách, nevěděla to ani tamní hygienická stanice.

Omlouvám se paní doktorce z laboratoře Tilia. Bohužel jsem od kolegů dostal špatnou informaci. Spletl jsem se a mrzí mě, že jsem paní doktorku vystavil takové negativní publicitě. Už jsem s paní doktorkou hovořil a omluvil se jí. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 7, 2020

Coby rozcestník zájemcům zbýval leda seznam, který zveřejňuje Státní zdravotní ústav. Tam jsou povětšinou státní nemocnice, do včerejška doplněné dvěma soukromými. Člověk tam ale neuspěl. „V tuto chvíli máme povolení testovat pouze ve stejném režimu jako státní laboratoře, to znamená pouze indikované případy a tyto pacienty indikuje pouze lékař nebo epidemiolog,“ řekla LN na konci minulého týdne mluvčí Agelu, jedné z akreditovaných soukromých laboratoří, Radka Miloševská s tím, že jsou připraveni testovat, ale čekají, až jim přivezou nějaké vzorky.

Připomeňme ale příběh ženy z Prahy 6: lékař neviděl důvod, proč ji testovat. Ale její výsledek provedený soukromou Tiliou, který potvrdila státní laboratoř, byl na virus pozitivní. Lpět na doporučení nemá smysl, zvlášť když heslem státu v těchto dnech je, že drastická prevence je lepší než pozdní lítost. Prymula navíc neviděl důvod, proč by se měly ze státního systému vozit vzorky do privátního zařízení. „Nemá to logiku,“ dodal.

Ve státním Zdravotním ústavu Ostrava sice mohli testovat i lidi z ulice, jenže měli jinou potíž. „Nikdo neprovádí odběr vzorků pro samoplátce,“ líčil vedoucí oddělení molekulární biologie Jakub Mrázek. Odběr může dělat speciální sanita, ta ale bez pokynu lékaře či hygieny nevyrazí. To by měl teď napravit seznam oficiálních odběrných míst.

Třeba Fakultní nemocnice Motol se na ten seznam dostává ode dneška. Vyšetření tam bude samoplátce stát 3020 korun. Stejně se nedostane na každého, poptávka je obrovská a všechny nemocnice se shodují, že by je to zahltilo. Počet míst, kde se dá vzít vzorek a provést test, by tak měl růst, jak ostatně včera avizoval premiér Andrej Babiš (ANO).