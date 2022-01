Děti na injekci čekají i měsíce. Zapojení pediatrů vázne napříč Českem, ty odrazuje i složitá logistika

V ordinacích pediatrů se zatím očkovalo jen nepatrné procento malých Čechů a Češek. Kraje čekají, že by čísla mohla ještě růst.

„Primárně se počítalo se zapojením pediatrů a určitě vyzýváme kolegy k tomu, aby co nejvíce tuto nabídku pro děti ve svých ordinacích umožnili,“ apeluje pediatrička Hana Cabrnochová, předsedkyně České vakcinologické společnosti. Podle ní v republice očkuje zhruba 450 ordinací dětských doktorů. Malých pacientů od pěti do jedenácti let, kteří injekci mohou dostat, je přitom v celé republice na 800 tisíc.

Zapojení pediatrů vázne napříč Českem. „Primárně se snažíme, aby očkování proběhlo u praktických lékařů pro děti a dorost,“ potvrdil webu Lidovky.cz Martin Polák, primář interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, jenž je zároveň koordinátorem očkování pro Středočeský kraj.

Přehled o počtu vakcín, které podali pediatři v ordinacích, nemá. Podle něj však ve skladech středočeských očkovacích míst bylo v uplynulém týdnu 104 kusů vakcíny pro děti do jedenácti let. „Určitě ne všechny ordinace očkují. Někdy se stává, že očkuje sousední ordinace, která poskytne vakcinaci i pro svoje kolegy. Víme, že někteří pediatři třeba ze Středočeského kraje chodí s injekcemi pomáhat svým kolegům,“ popsala Cabrnochová.

Zájem je spíš o centra

Nízký počet dětských lékařů, kteří své pacienty očkují, nemusí být dán jejich neochotou. „Závoz do ordinací pediatrů byl realizován až po Novém roce. Jen pár ordinací se stihlo zásobit posledním závozem před svátky. Poté měl distributor do 3. ledna dovolenou,“ vysvětlila Cabrnochová.

„Ne všechny ordinace měly v tu chvíli vakcíny. Takže se první zájemci určitě obraceli na očkovací centra a na druhou dávku půjdou také tam,“ doplnila šéfka vakcinologické společnosti.

„Do České republiky bylo dodáno 384 tisíc dávek dětské očkovací látky Comirnaty, z toho 96 tisíc přímo na očkovací místa a zbytek do skladů distributora. Od něho si objednávají jak pediatři, tak menší očkovací místa,“ uvedl pro Lidovky.cz Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví. Celorepublikovým distributorem je společnost Avenier.

„Pediatrům bylo dodáno 25 370 dávek. Není to ale tak, že by nemohli dostat více, jen si více neobjednávají. Část pediatrů je zásobována rovnou z očkovacích míst, například ve Zlínském kraji,“ vysvětlil Jakob.

Do zmíněného regionu doputovalo šest tisíc dávek očkovací látky. Podle Michala Čechmánka, zástupce krajského koordinátora pro Zlínský kraj, ale přesto většinu podaných vakcín vpravili dětem lékaři v očkovacích centrech. Další zatím objednávat nebudou. „Vzhledem k tomu, že se v Zlínském kraji aplikovalo zhruba 1500 dávek ve věkové kategorii pět až jedenáct let, další objednávku v brzké době nezvažujeme,“ řekl webu Lidovky.cz Čechmánek.

‚Kdo chtěl, už se očkoval‘

Pediatry může od zapojení do vakcinace malých pacientů odrazovat i logistika. „Je to náročné v plánování, musíte koordinovat dny. Vakcína se dodává v ampulích po deseti dávkách, takže si musíte na daný den sehnat násobek deseti lidí, aby se vakcíny nevyhazovaly a zároveň aby se nemuseli lidi posílat domů,“ nastínil pro Lidovky.cz pediatr Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.

Někteří lékaři pomáhají v očkovacích místech, proto do nich rovnou posílají i své pacienty. A vyhnou se tak plánování a potenciálnímu riziku, že neseženou deset dětí, aby otevřenou ampulku vypotřebovali.

Z řady krajů zaznívá, že se čísla mohou zvýšit. „Očekáváme postupný růst očkovaných, ale výsledné procento proočkovanosti si odhadnout netroufáme,“ řekla serveru Lidovky.cz Michaela Matoušková, náměstkyně pro zdravotnictví Pardubického kraje.

Dražan vidí opačný trend. „Očkovat jsme začali před Vánocemi. Většina, která chtěla, už se očkovala. Zájem klesá,“ řekl. V ordinaci podle odhadu naočkoval sto až dvě stě dětí. Číslo se podle něj navýší ještě o ty, jimž běží půlroční lhůta po prodělaném covidu, a také o ty, kterým pět let teprve bude.

„Dokud bude probíhat vlna epidemie, rodiče budou vnímat riziko a budou mít zájem. Otázka je, jaký bude zájem za měsíc či za dva,“ připouští pediatrička Cabrnochová.