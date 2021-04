Děti návrat do školy zvládnou, míní odborář Dobšík. Ke komunikaci patří obličej, odmítá vypnuté kamery

České školství se za poslední rok výrazně proměnilo. Školy musely přistoupit na digitalizaci, jež by bez pandemie možná trvala dlouhé roky. Žáci museli zvládat povinnosti distančně, pracovat samostatněji a lépe si organizovat čas. „Rozhodně ale pandemie neproměnila školu v nepotřebnou instituci a zvýraznila jiné role školy jako například socializační,“ říká František Dobšík, šéf Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Lidovky.cz: Jaký měla distanční výuka dopad na učitele a žáky?

Učitelé byli hozeni do zcela nové situace a museli se naučit hodně nových věcí a činností. U žáků bych vyzdvihl jejich cestu k daleko větší samostatnosti a zodpovědnosti k učení. Zevšeobecňování však přináší rizika, podrobnější analýzy všeho, co pandemie přinesla, nás teprve čekají. A měly by se zakládat na seriózních výzkumech.

Lidovky.cz: Co je pro děti při distanční výuce nejtěžší?

To se různí podle věku. Velmi záleželo, jakou žáci měli podporu od své paní učitelky i od svých rodičů. Obtížné je třeba udržet pozornost při distanční výuce, těžká je taky ztráta a omezení sociálních kontaktů s vrstevníky.

Lidovky.cz: Jaké postupy učení se osvědčily při online výuce?

Samostatné práce, hledání řešení společných projektů nebo využití různých herních prvků. Každý učitel by ze svého pohledu jistě vyjmenoval další postupy, které se mu při distanční výuce osvědčily a udrží si je ve svém portfoliu pro práci i v normálním období školního roku.

Lidovky.cz: Jak se proměnily sociální vazby žáků a učitelů?

Vazby mezi učiteli, žáky i rodiči jsou omezené. Sociální vazby ve většině kolektivů se narušily, i když asi jinak to bude na vesnických školách, a jinak ve školách s velkou spádovostí.

Lidovky.cz: Jak se stavíte ke zjištění České školní inspekce, že má spousta dětí i někteří učitelé při vysílání vypnuté kamery?

Osobně jsem pro zapnuté kamery na obou stranách. Ke komunikaci patří obličej člověka, i když se pouze promítá na obrazovce. Odmítal bych kolečko s iniciálami nebo nahranou statickou fotografií.

Lidovky.cz: Distanční výuka ukázala, že je možné některou látku kondenzovat a zjednodušit výklad, případně i něco vypustit. Jak se to projeví ve školních osnovách?

Osnovy má v kompetenci ministerstvo. Bohužel první kolo kondenzace obsahu předmětů na úkor vyučování digitalizace ministerstvo prokaučovalo. Důležitá je komunikace se všemi aktéry, bohužel proběhla jen s některými. Odtud může pramenit jen nedůvěra.

Lidovky.cz: Až 50 tisíc dětí se nemohlo účastnit distanční výuky, deset tisíc dětí se nevzdělávalo vůbec. Přitom tu ale je možnost konzultace jeden na jednoho, která se podle ministra Roberta Plagy tolik nevyužívá.

Za každým jedincem ze zmiňovaných tisíců absentujících se skrývá konkrétní příběh dítěte, které má svého zákonného zástupce. Vzájemná podpora a komunikace mezi aktéry vzdělávání je nutná. A měla by mít své řešení. Rozklíčovat, kde došlo k selhání, proč a co se nevyužívá, není jen úlohou školy. Zájmy společnosti zde musí zastoupit i orgán státní péče o dítě. A to už ten konkrétní příběh dítěte má tvrdší rozměr.

Lidovky.cz: Žáci se zhruba rok učili distančně, měli jiný denní režim, omezili kontakty s kamarády. Jak těžký pro ně bude návrat zpět do škol?

Samotný návrat žáků do škol, pokud bude umožněn, nebude podle mne těžký. Obtížnější bude pro některé si zase zvyknout na školní režim, na jiný rytmus činností, které si třeba žák mohl organizovat sám. Myslím, že se drtivá většina dětí a žáků všech věkových kategorií do školy těší. Navzdory všem výzkumům z minula, že škola není oblíbené místo.

Lidovky.cz: Jak by se dětem dal co nejvíce usnadnit návrat do škol?

Obávám se, že se jim návrat do škol spíše zkomplikuje, a to testováním. Nelze však pominout, že škola musí být co nejvíce bezpečné místo. Jak pro žáky, tak pro zaměstnance. Nelze podcenit a pozapomenout, že školy v minulém období byly třetím nejčastějším místem zdroje epidemie. Tomu se musí předejít.