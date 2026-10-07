Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dvě děti nikdy nechodily do školy. Úřad je kvůli chybě vynechal ze seznamu

Autor: ,
  16:23aktualizováno  16:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V případu dvou dětí, které nikdy nechodily do školy, aniž by si toho úřady všimly, chybovala jihomoravská obec při předávání seznamů dětí spádovým školám. Dětský ombudsman Martin Beneš o tom informoval na webu. Případ vyšel najevo až při zásahu policie a orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Obecní úřad po šetření své postupy napravil.

Dvě sestry, které žily se svou matkou v provizorních podmínkách, měly trvalé bydliště hlášené na obecním úřadě v Hýslech na Hodonínsku, což je adresa sloužící pouze jako formální údaj. Úřad ale děti nezařadil do seznamů, které předává spádové mateřské a základní škole. Protože matka dcery k zápisu sama nepřivedla, dívky zcela vypadly z evidence škol i úřadů.

„Systém funguje tak, že obecní úřady předávají školám seznamy dětí, které k nim patří podle svého trvalého bydliště. Aby však fungovala kontrola, musí seznamy zachytit všechny děti. Tedy i ty, které ve skutečnosti na své trvalé adrese vůbec nežijí. V opačném případě školy nemají šanci zaznamenat, že nějaké dítě u zápisu chybělo,“ vysvětlil Beneš.

V protokolu o šetření dětský ombudsman popisuje, že obec Hýsly původně ani neměla jasno v tom, zda obě sestry mají trvalý pobyt v obci hlášený. Naopak se vědělo, že dívky docházejí do školy v sousední obci. Starosta Libor Orság dle záznamu v protokolu ombudsmanovi oponoval, že spádovost škol spočívá v „zajištění vzdělávání pro děti tvořící místní komunitu, nikoliv pro děti bez materiální vazby k obci“.

Obec se chtěla vyvarovat blokování kapacity ve škole na úkor dětí, které v obci skutečně žijí, ale byla podle starosty připravená je přijmout, pokud by se s nimi rodiče k zápisu skutečně dostavili.

Děti neměly ani lékaře

Dětský ombudsman zároveň zdůraznil, že kvůli chybnému postupu úřadů se dítě vytrácí také ze zorného pole orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které mu pak nedokážou včas zajistit potřebnou podporu a pomoc.

„Považuji za důležité zdůraznit, že pochybení úřadu nebylo pouze formální. Děti se po několik let nacházely zcela mimo systém a neměly ani praktického lékaře. Tato situace vyšla najevo až v souvislosti se zásahem OSPOD a odebráním dětí z péče matky z jiných důvodů. Pokud by úřad postupoval v souladu se zákonem a předával spádovým školám úplné seznamy, měla by spádová mateřská škola (o jedné z dívek) informaci již od roku 2021,“ stojí v protokolu Beneše.

Beneš dodal, že na základě upozornění dětského ombudsmana obecní úřad proškolil zaměstnance a upravil postupy tak, aby školám v budoucnu předával kompletní informace včetně dětí s formálním pobytem.

Redakci iDNES.cz se starostou obce Hýsly nepodařilo spojit, nebral telefon.

„Obecní úřad měl postupem podle zákona zařídit, aby děti nevypadly ze vzdělávacího systému. I když se nejspíš jedná o ojedinělý případ, upozornil jsem na něj ministerstvo školství a představitele obecních a krajských úřadů. Je nutné zajistit, aby se nic podobného neopakovalo, protože na vzdělání má právo úplně každé dítě,“ uzavřel Beneš.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.