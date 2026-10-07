Dvě sestry, které žily se svou matkou v provizorních podmínkách, měly trvalé bydliště hlášené na obecním úřadě v Hýslech na Hodonínsku, což je adresa sloužící pouze jako formální údaj. Úřad ale děti nezařadil do seznamů, které předává spádové mateřské a základní škole. Protože matka dcery k zápisu sama nepřivedla, dívky zcela vypadly z evidence škol i úřadů.
„Systém funguje tak, že obecní úřady předávají školám seznamy dětí, které k nim patří podle svého trvalého bydliště. Aby však fungovala kontrola, musí seznamy zachytit všechny děti. Tedy i ty, které ve skutečnosti na své trvalé adrese vůbec nežijí. V opačném případě školy nemají šanci zaznamenat, že nějaké dítě u zápisu chybělo,“ vysvětlil Beneš.
V protokolu o šetření dětský ombudsman popisuje, že obec Hýsly původně ani neměla jasno v tom, zda obě sestry mají trvalý pobyt v obci hlášený. Naopak se vědělo, že dívky docházejí do školy v sousední obci. Starosta Libor Orság dle záznamu v protokolu ombudsmanovi oponoval, že spádovost škol spočívá v „zajištění vzdělávání pro děti tvořící místní komunitu, nikoliv pro děti bez materiální vazby k obci“.
Obec se chtěla vyvarovat blokování kapacity ve škole na úkor dětí, které v obci skutečně žijí, ale byla podle starosty připravená je přijmout, pokud by se s nimi rodiče k zápisu skutečně dostavili.
Děti neměly ani lékaře
Dětský ombudsman zároveň zdůraznil, že kvůli chybnému postupu úřadů se dítě vytrácí také ze zorného pole orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které mu pak nedokážou včas zajistit potřebnou podporu a pomoc.
„Považuji za důležité zdůraznit, že pochybení úřadu nebylo pouze formální. Děti se po několik let nacházely zcela mimo systém a neměly ani praktického lékaře. Tato situace vyšla najevo až v souvislosti se zásahem OSPOD a odebráním dětí z péče matky z jiných důvodů. Pokud by úřad postupoval v souladu se zákonem a předával spádovým školám úplné seznamy, měla by spádová mateřská škola (o jedné z dívek) informaci již od roku 2021,“ stojí v protokolu Beneše.
Beneš dodal, že na základě upozornění dětského ombudsmana obecní úřad proškolil zaměstnance a upravil postupy tak, aby školám v budoucnu předával kompletní informace včetně dětí s formálním pobytem.
Redakci iDNES.cz se starostou obce Hýsly nepodařilo spojit, nebral telefon.
„Obecní úřad měl postupem podle zákona zařídit, aby děti nevypadly ze vzdělávacího systému. I když se nejspíš jedná o ojedinělý případ, upozornil jsem na něj ministerstvo školství a představitele obecních a krajských úřadů. Je nutné zajistit, aby se nic podobného neopakovalo, protože na vzdělání má právo úplně každé dítě,“ uzavřel Beneš.