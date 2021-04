Děti z prvního stupně se vrátí do škol 12. dubna, ale možná ne všude. Rozhodne reprodukční číslo

PRAHA Od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka. O tom, v kterých okresech se děti vrátí do škol, rozhodne reprodukční číslo. Pokud bude v okrese nad hodnotou jedna, návrat se odloží, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Školáci budou dvakrát týdně testování antigenními testy. Ve školách budou povinné roušky, v mateřských školách je děti nebudou muset nosit. Předškoláci budou maximálně v 15členných skupinách. O návrhu bude ještě v úterý jednat vláda, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ve středu po Velikonocích bude podle Plagy řečeno, jestli se školy otevřou ve všech okresech. Záležet bude na epidemické situaci. Podle Plagy není otevírání škol signálem k uvolňování opatření v dalších částech společnosti, otevření škol je celospolečenskou prioritou. V první fázi návratu dětí do škol po zmírnění epidemie koronaviru zůstanou v Česku na distanční výuce žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci. Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů. Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti posledních ročníků vysokých škol podle ministra zřejmě vrátit 19. dubna. Rozhodne se o tom týden předem s ohledem na vývoj epidemie.