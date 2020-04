Dětské letní tábory by mohly být v druhé polovině prázdnin. Ale jen pokud bude situace příznivá

Praha Dětské letní tábory by se mohly uskutečnit nejprve v druhé polovině prázdnin. Možnost jejich organizace v srpnu při dobrém vývoji epidemie koronaviru nového typu zmínil na tiskové konferenci věnované organizaci návratu žáků do škol zmínili ministr školství Robert Plaga (ANO) a epidemiolog Rastislav Maďar.

Člen týmu expertů pro pandemii ministerstva zdravotnictví přitom ale poukázal na epidemiologická rizika spojená s velkou koncentrací dětí. „Pokud situace bude příznivá, tak bychom rádi nějaké vyrovnávací kurzy nebo letní kempy v našem systému viděli, ale až v průběhu srpna,“ uvedl Plaga.



Podle Maďara je třeba s rozhodnutím o otevření táborů počkat na výsledky první vlny otevírání veřejného života v Česku. „My bychom rádi tohle upřednostnili, na druhou stranu je tu riziko, že se tam sejdou děti z různých domácností z různých koutů země s různými riziky, „ uvedl Maďar. Pokud by stát organizaci táborů povolil, znamenalo by to podle Maďara, že by táborníci museli dodat čestná prohlášení o tom, že nepatří k rizikovým skupinám ani s nikým takovým nesdílejí domácnost. S podobnými prohlášeními počítá ministerstvo pro žáky vracející se do škol po 25. květnu.

Maďar také zdůraznil, že experti nemohou dát jistotu, že se tábory skutečně v srpnu otevřou. Záviset to bude na vývoji počtu zasažených koronavirem nového typu.