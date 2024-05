Dětské skupiny: jejich počet roste, ale míst je pořád málo a trvá boj o dotace. Na jaké problémy narážejí?

Dětské skupiny v posledních letech zažívají velký boom – i vzhledem ke kritickému nedostatku míst ve školkách. Poskytují pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky, otevírají se zpravidla pro 12 až 24 dětí. Na šest dětí připadá jedna pečující osoba.

„V roce 2015 bylo 52 dětských skupin, na konci loňského roku už 1632. Aktuálně jich je 1727 pro více než 23 tisíc dětí,“ uvedla místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN), která se této problematice dlouhodobě věnuje. „Už to není jen náhražka kapacit ve školkách, jsou plnohodnotnou alternativou nabízející něco, co rodiče jinde nenacházejí. Zároveň jim dávají možnost vrátit se do práce dříve, než jsou dítěti tři roky,“ dodala.