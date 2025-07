„Jakkoliv myšlenku dětského certifikátu chápu a podporuji. Způsob, jakým k tomu bylo přistoupeno, se mi nejeví vůbec dobrý. Mělo by to být individualizované rozhodování v konkrétní věci na určitý čas možnosti přezkumu,“ řekl vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Gřivna.

Poslanci schválená podoba dětského certifikátu přitom předpokládá, že sexuální zločinci a pachatelé dalších násilných trestných činů budou mít zápis v evidenci, která jim zamezí v práci s dětmi.

Úprava předpokládá stoletý záznam u lidí, kteří spáchají trestný čin s horní hranicí nejméně pětiletého vězení. Pachatelé méně závažných činů by nesměli pracovat s dětmi 20 let. Dobu by nebylo možné zkrátit.

„Vůbec tam není zváženo, že by se ty stoleté, prakticky doživotní tresty zákazu činnosti, mohly někdy v průběhu let revidovat,“ kritizuje poslanci přijatou podobu dětského certifikátu soudce Nejvyššího soudu Jiří Říha.

„V každém případě je velmi problematické a podle mě v rozporu s veškerými zásadami demokratického právního státu, pokud se nastaví absolutní, pravá retroaktivita dvacet let zpětně,“ dodal Říha.

Lidé, kteří si odpykali trest, ochranné léčení či detenci, podle něj dostanou podruhé sankci za tentýž skutek. Odhadl, že deset až dvacet tisíc lidí bude možná žádat justici o přezkum zápisu a výmaz z rejstříku.

„Učiníme tady skupinu obyvatel, kteří budou prakticky nezaměstnatelní. Všechny dopravní podniky, protože převáží děti, si to vyžádají. Kdo tohle bude přezkoumávat?“ tázal se soudce.

Výhrady měli při odborném semináři i šéf Soudcovské unie Libor Vávra a nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Vadí jim plošnost úpravy, zpětná účinnost či dlouhá doba zápisu bez možnosti soudního přezkumu.

Kdo znásilnil dítě před 10 lety, nemá mít šanci pracovat s dětmi nikdy, říká poslankyně

Poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN, jedna z autorek dětského certifikátu, výhrady právních expertů k retroaktivitě odmítá.

„Základním principem dětského certifikátu je, že člověk, který znásilnil dítě třeba v roce 2016, by neměl pracovat s dětmi. A my bychom neměli lidem říkat, že teď jsou jejich děti v bezpečí, když to nebudeme umět zajistit právě tím, že tu bezúhonnost vztahujeme zpětně,“ prohlásila Urbanová.

Nevládní organizace, které pracují s pachateli i oběťmi trestné činnosti, vyzvaly Senát, aby podpořil novelu trestního zákoníku. V otevřené výzvě uvedly, že přináší spravedlivější nastavení trestů a posiluje ochranu obětí i dětí. Senát o novele trestního zákoníku i novém dětském certifikátu rozhodne zřejmě příští týden ve středu.