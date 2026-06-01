Zájemci pocházejí z různých krajů a mají rozmanité životní zkušenosti. O finálním složení poradního týmu rozhodne los. Předcházet mu ale bude rozdělení uchazečů do skupin tak, aby mezi vybranými byly zastoupeny například i děti s odlišným mateřským jazykem nebo s postižením.
„Chtěli jsme, aby děti v přihlášce popsaly vlastní zkušenost se znevýhodněním. Často zmiňovaly různé kombinace problémů, které už považují za uzavřené, ale chtějí, aby se dětem v podobné situaci věnovala větší pozornost,“ uvedl Beneš.
Podle jeho plánů by se poradní skupina měla scházet čtyřikrát ročně, vždy na dva dny. Mladí lidé budou sami přinášet témata k diskusi a vyjadřovat se i k problémům, které bude chtít otevírat Beneš.
„Chceme, aby zaznívaly názory dětí na různá témata. Své připomínky k zákonům pak budu moci opřít také o to, co si o nich myslí děti,“ vysvětlil.
Vybraná skupina, kterou Beneš sestaví ještě tento měsíc, doplní zhruba dvacetičlenný tým dětského ombudsmana a další pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se podílejí na řešení jednotlivých případů.
„S konkrétními kandidáty ještě budeme řešit, jak moc je představíme veřejnosti. Musíme chránit jejich soukromí, ale pokud o to budou stát, některé závěry by mohly samy děti prezentovat politikům nebo veřejnosti,“ dodal Beneš.
Institut dětského ombudsmana funguje v Česku od loňského července. Beneše ale poslanci do funkce zvolili až později a v úřadu působí teprve dva měsíce. Předtím tuto agendu vykonával zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.
„Nejčastěji řešíme případy šikany ve školách nebo problémy související s rozvody a rozchody rodičů a následným uspořádáním péče o děti. Obrátil se na nás ale také chlapec, který upozornil na to, že v jeho obci jsou dětská hřiště zamčená,“ doplnil Beneš.
Do budoucna chce se svým týmem častěji vyrážet přímo za dětmi, ať už do škol, dětských domovů nebo dalších zařízení pro děti.