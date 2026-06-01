Šikana, rozvody i samota. Děti chtějí radit ombudsmanovi, přihlásily se jich stovky

  13:33aktualizováno  13:33
Když se dětský ombudsman Martin Beneš rozhodl sestavit poradní orgán z dětí, obával se, zda bude mít vůbec z koho vybírat. Během dvou týdnů se mu však přihlásilo téměř 700 zájemců. „Vůbec jsme to nečekali. Hlásí se děti, které jsou aktivní ve školách, ale často si samy prošly různými problémy a chtějí, aby se o nich více mluvilo,“ říká Beneš.

První veřejný ochránce práv dětí v Česku Martin Beneš (1. dubna 2026) | foto: ČTK

Zájemci pocházejí z různých krajů a mají rozmanité životní zkušenosti. O finálním složení poradního týmu rozhodne los. Předcházet mu ale bude rozdělení uchazečů do skupin tak, aby mezi vybranými byly zastoupeny například i děti s odlišným mateřským jazykem nebo s postižením.

„Chtěli jsme, aby děti v přihlášce popsaly vlastní zkušenost se znevýhodněním. Často zmiňovaly různé kombinace problémů, které už považují za uzavřené, ale chtějí, aby se dětem v podobné situaci věnovala větší pozornost,“ uvedl Beneš.

Podle jeho plánů by se poradní skupina měla scházet čtyřikrát ročně, vždy na dva dny. Mladí lidé budou sami přinášet témata k diskusi a vyjadřovat se i k problémům, které bude chtít otevírat Beneš.

„Chceme, aby zaznívaly názory dětí na různá témata. Své připomínky k zákonům pak budu moci opřít také o to, co si o nich myslí děti,“ vysvětlil.

Vybraná skupina, kterou Beneš sestaví ještě tento měsíc, doplní zhruba dvacetičlenný tým dětského ombudsmana a další pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se podílejí na řešení jednotlivých případů.

„S konkrétními kandidáty ještě budeme řešit, jak moc je představíme veřejnosti. Musíme chránit jejich soukromí, ale pokud o to budou stát, některé závěry by mohly samy děti prezentovat politikům nebo veřejnosti,“ dodal Beneš.

Institut dětského ombudsmana funguje v Česku od loňského července. Beneše ale poslanci do funkce zvolili až později a v úřadu působí teprve dva měsíce. Předtím tuto agendu vykonával zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

„Nejčastěji řešíme případy šikany ve školách nebo problémy související s rozvody a rozchody rodičů a následným uspořádáním péče o děti. Obrátil se na nás ale také chlapec, který upozornil na to, že v jeho obci jsou dětská hřiště zamčená,“ doplnil Beneš.

Do budoucna chce se svým týmem častěji vyrážet přímo za dětmi, ať už do škol, dětských domovů nebo dalších zařízení pro děti.

