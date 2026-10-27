Ombudsman vyjádřil obavy ze zrušení poplatků. Bojí se dopadů na dětskou tvorbu

Sněmovna podpořila v noci na sobotu v prvním čtení vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu. Proti předloze vystoupila opozice i lidé na demonstracích. Podle nich jde nejen o omezení objemu financí, ale i ohrožení svobody a nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
Jedním z úkolů veřejnoprávních médií je i výroba a vysílání pořadů pro děti a mládež. „Pořady pro děti a mládež jsou důležitou součástí veřejné služby. Kromě funkce informační plní funkci vzdělávací. Zásadní jsou také pro děti se znevýhodněním. Bez jistoty financování takový závazek veřejnoprávní média plnit nemohou. Na tyto funkce médií veřejné služby je proto důležité pamatovat při debatě o změnách jejich financování,“ uvedl Beneš.
Dětský ombudsman předsedům poslaneckých klubů a garančního sněmovního výboru pro média a kulturu poslal své připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby, které uplatnil na jaře. Připomínky tehdy nebyly vypořádány, protože původní návrh byl stažen. Přesto jsou podle něj zčásti stále relevantní, i když se v současnosti projednávaný návrh od původního liší. Poslanci je mohou zohlednit při projednávání novely v garančním výboru a v dalším legislativním procesu.
„Návrh zákona byl přepracován do současné podoby bez možnosti uplatnění a vypořádání dalších připomínek. Proto předkládám tyto své dřívější připomínky týkající se vlivu navrhovaných změn na výrobu a vysílání pořadů pro děti a mládež a zhodnocení možných dopadů navrženého systému financování na ochranu práv dětí. Považuji je nadále za relevantní,“ uvedl Beneš.
Návrh novely přesouvá financování ČT a ČRo na státní rozpočet. ČT by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.