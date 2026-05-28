Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Nejoblíbenější jména za loňský rok

  10:24aktualizováno  10:35
Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po třinácti letech sesadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Ilustrační snímek | foto: AP

„V roce 2025 se narodilo 1 193 Viktorií a 1 125 Elišek, a Viktorie se tak vůbec poprvé stala nejoblíbenějším dívčím jménem. Jakub sice své první místo z předchozích letech obhájil před Matyášem, ale jen o 18 narozených chlapců. Na třetím místě se umístili opět Jan a Sofie a rovněž popularita sedmi následujících chlapeckých i dívčích jmen se nezměnila,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

„Kdybychom sečetli Emu a Emmu, dostala by se na druhé místo,“ dodává s tím, že ČSÚ počítá jednotlivé varianty samostatně.

Vítězství Viktorie je podle něj kombinací několika faktorů. Jednak se snižuje popularita jména Eliška, roli může hrát i klesající porodnost, která může do pořadí také promluvit. V první dvacítce se poprvé objevila Valerie, naopak úplně vypadla Stella

U chlapců se toho na prvních příčkách v porovnání s předešlými roky toho příliš nezměnilo. „Pořadí prvních sedmi jmen je stabilní - Jakub, Matyáš, Jan, Adam, Matěj, David a Vojtěch. Pak jsou tam jména, která pomalu rostou. Velmi stoupající tendenci má jméno Oliver v roce 2025 byl osmý. Z první dvacítky vypadl Martin a dostal se Jonáš,“ říká Rojíček.

Trenduje Lara i Matteo

„Během tří let byl posun u jména Lara o 31 míst. Vysokou dynamiku mají i jména Sofia, Vivien, Isabella nebo Mia,“ říká Rojíček o jménem s růstem obliby. U chlapců nabývají obliby jména Matteo, Theodor, Sebastian, Mateo nebo Oliver.

Rozdíly jsou i v jednotlivých krajích. „V Praze jsou obecně jména pestřejší, mezi chlapci vedl Adam,“ vysvětluje Rojíček.

ČSÚ pravidelně sleduje také děděná jména v rodinách. „Daleko častěji dostávají chlapci jméno po svém otci, než dívky po své matce,“ objasňuje Rojíček. U chlapců se nejčastěji dědí jména Antonín, Karel, Jindřich nebo Václav. „U dívek je nejčastějším děděným jménem Marie, následuje Diana, Alžběta, Anna a Gabriela.

Mezi méně častými jmény se loni objevila nezvyklá jmena jak například Maddie, Lionel nebo Angelina, zároveň jde i o dříve tradiční jména. „Je to mix i trochu staromódnějších jmen. Pak jsou tam jména, která určitá generace bereme jako běžná jako například Věra, Pavla nebo Ivana, přesto jsou dnes méně častá.

