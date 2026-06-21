„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.
Mluvčí plzeňské policie, Barbora Kunešová, uvedla, že dle aktuálních informací mělo dojít devíti tandemovým seskokům. Celkem šlo tedy o již zmiňovaných 18 lidí.
Čtrnácti z nich se podařilo dopadnout v pořádku, dva tandemy dopadly v důsledku povětrnostních podmínek na jiné místo, než bylo určeno. „Po nich jsme v současnosti s ostatními složkami pátrali a po jejich nalezení byli všichni čtyři parašutisté předáni do péče záchranářů,“ doplnila mluvčí.
Podle redaktora iDNES.cz, který byl na místě, odletěly z místa dva vrtulníky, jeden do plzeňské a druhý do jedné z pražských nemocnic. Další dva zranění byli přepraveni pozemní cestou.
„Viděl jsem to, letěli normálně a poté se zřejmě dostali do poryvu větru a začali padat. Spadli na fotbalové hřiště a v jeho okolí. Byla to poměrně silná rána. Někteří se ale zvedli a začali balit vybavení. Bouřka v té době nebyla,“ uvedl svědek události. Podle informací z místa ale již byly slyšet hromy. Parašutisté nouzově přistáli přímo v Rokycanech.
„Vyjeli jsme na pád parašutisty, nakonec se ukázalo, že se jedná o více parašutistů. Následně jsme pomáhali policii s vyhledáváním osob a záchranné službě s jejich transportem,“ řekl řídící důstojník hasičů Štefan Livinka.
„Moc děkuji všem složkám IZS za zásah,“ uvedl na Facebooku starosta Rokycan Tomáš Rada.
Podle Livinky aktuálně vyjížděli hasiči kvůli nepříznivému počasí napříč krajem k událostem spojeným s pádem stromů nebo větví. Regionem se místy přehnaly bouřky.
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