Zemřela Diana Sternbergová, hraběnka a architektka, která obnovila Lány

„Svou šlechetnou pomocí velmi významně přispěla k uskutečnění řady dobročinných projektů a pomohla tak bezpočtu potřebným lidem,“ uvedla ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Sternbergová se narodila 22. února 1936 ve Vídni, krátce poté ale s matkou odjela do Častolovic. V tamním zámku žila do druhé světové války, kdy majetek zkonfiskovali nacisté. Do Častolovic se vrátila po válce, v roce 1948 však odešla s rodiči do exilu. Zámek v Častolovicích dostala na základě restitučních nároků zpátky v roce 1992, odkdy tam pak žila.

Na zámek jezdil v minulosti i někdejší prezident Václav Havel se svou první ženou Olgou, která byla přítelkyní majitelky zámku. „Byla to Olga Havlová, která mne přesvědčila, abych se vrátila na zámek Častolovice a pracovala na jeho oživení. Díky entuziazmu a síle Olgy dnes Častolovice žijí a za to ji patří velké poděkování,“ řekla již dřív ČTK Diana Sternbergová.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Dlouholetá spolupracovnice a dárkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Franziska Diana Sternbergová v noci na dnešek skonala. Stalo se tak v úzkém kruhu rodiny ve vídeňské nemocnici dvě minuty před půlnocí.



„Diana Sternbergová stála spolu s Olgou Havlovou u samotného zrodu naší organizace. Svou šlechetnou pomocí velmi významně přispěla k uskutečnění řady dobročinných projektů a pomohla tak bezpočtu potřebným lidem. Všem jejím blízkým v této těžké chvíli vyjadřuji hlub...okou soustrast,“ uvedla ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja. 9 17

V roce 2002, před koncem Havlova prezidentského mandátu, se na zámku uskutečnil také summit hlav států visegrádských zemí. Zřejmě právě Havel si častolovický zámek vybral jako místo jednání.

V době svého exilu Sternbergová žila v Kalifornii, na Jamajce nebo v Anglii, kde se prosadila jako bytová architektka. Ve Spojených státech vydala knihu o bytové architektuře. Po sametové revoluci se podílela i na přestavbách interiérů Pražského hradu a zámku v Lánech. Jejím manželem byl Američan Harry Phipps.