Zpackané stavební řízení: Bartoš přidal nové školení i manuál. Úřady k nim ale mají výhrady a hrozí stávkou

„Školení, většinou dvě do týdne, probíhají zpravidla na webu ministerstva. To se zaměřuje na správnou práci se systémem pro úředníky i IT pracovníky,“ potvrdil serveru Lidovky.cz ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), jehož resort má zavedení digitalizace na starosti. Ministerstvo podle jeho slov také vysílá odborné týmy za jednotlivými stavebními úřady.

Ke školením, jež se konají většinou hodinu v úterý a ve čtvrtek, mají však úřady výhrady. „Řešíme problém s nedostatečnou kapacitou školení, která vypsalo ministerstvo, a není tudíž možné se na ně přihlásit,“ postěžoval si mluvčí MČ Praha 6 Marek Zeman.

A nejen to. „Připojení je nestabilní a hovory často padají nebo se do nich nedá připojit. V úterý jsme například absolvovali školení s instruktorem, který cestoval vlakem a neměl stabilní signál,“ řekla zaměstnankyně stavebního úřadu na jihu Čech. Dotazy tak byly úředníky pokládány přes chat.

Stavebním úřadům má pomoci také nový manuál. „Měl by úředníkům zjednodušit orientaci v Informačním systému stavebního řízení (ISSŘ),“ uvedl pro Lidovky.cz místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) s tím, že od pondělí je tento dokument k mání i v samotném systému.

Stavební úřady však mají k novému návodu výtky.