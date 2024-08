Bartošův úřad vypíše novou soutěž na dodavatele digitalizace stavebního řízení

„Ministerstvo pro místní rozvoj bude postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V nejbližších dnech vypíše novou soutěž. Je třeba zdůraznit, že už dodaný software nebo data v systému patří resortu. Na konci září nedojde k zastavení provozu Informačního systému stavebního řízení,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí resortu pro místní rozvoj Karolína Nová.

Podle ní je systém postavený na modulární technologii, v jeho dalším vývoji i provozu je možné snadno navázat.

Ministerstvo také zamítlo možnost, že by stavební úřady mohly mít možnost výběru mezi dvěma systémy pro digitalizaci stavebního řízení. Společnost VITA software totiž obeslala radě úřadům email s tím, že má systém hotov a stačí jen, aby resort Ivana Bartoše (Piráti) jejich žádost schválil a oba systémy propojil.

„Chceme pouze jeden systém a společnost VITA má možnost se do soutěže samozřejmě přihlásit. Propojení nového systému digitalizace stavebního řízení a VITY není možné,“ řekla Nová.

Stavební úřady si stěžují, že po více než měsíci od spuštění digitalizace zaměstnancům stále chybí potřebné znalosti k novému Informačnímu systému stavebního řízení (ISSŘ). Systému samotnému navíc pořád scházejí nezbytné funkce. Nálada je tak podle vyjádření místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Aleny Gaňové špatná.

To samé pro server Lidovky.cz potvrdili i zástupci oslovených stavebních úřadů a jejich zaměstnanci. „Pracovníci jsou ze systému opravdu nešťastní. Atmosféra je špatná. Je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k nějakému veřejnému vyjevení nespokojenosti s programem. To se koneckonců už i děje třeba v podobě mediálních výstupů,“ potvrdil Jan Holický, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Premiér Petr Fiala (ODS) se chce problémům s digitalizací stavebního řízení věnovat na středečním jednání vlády, potvrdila ČTK mluvčí vlády Ješátková. Problémy s digitalizací stavebního řízení mohou podle některých odhadů přinést miliardové ztráty.

Kromě opozice upozorňují na nedostatky i vládní partneři Pirátů. Například podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba by měl ministr vyvodit osobní odpovědnost, pokud systém nebude do konce srpna opraven. Ministr Bartoš ale opakovaně uvedl, že o rezignaci neuvažuje. „Nevím, v čem by ta má rezignace měla situaci pomoci. Nicméně přiznávám, že některé věci mohly být před startem programu lépe udělány,“ řekl v nedávném rozhovoru pro server Lidovky.cz.