Digitální agenturu po blamáži s eDoklady dočasně povede zástupce ředitele

Mesršmídovu rezignaci přijal před dvěma týdny vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který si od něj do 14 dnů vyžádal hlubší analýzu problémů.
Ministerstvo sdělilo, že záležitost se řeší a podrobnosti představí poté, co je projedná vláda. Jurečka minulý týden po setkání s prezidentem Petrem Pavlem zopakoval, že se podcenilo testování a nápor na systém. Dodal, že podrobné vyhodnocení všech chyb bude vláda probírat ve středu 22. října.
DIA již dříve zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl nesprávný odhad zájmu a testování na tuto zátěž, uvedla. Letos mohli lidé využít eDoklady při volbách poprvé. Problémy se objevily primárně v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci digitálních dokladů.
Vznikalo přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, kteří neměli aktualizovaný doklad. Během prvních čtyř hodin voleb byl přitom zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes identifikační autoritu NIA.
8. října 2025
Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Funguje od začátku loňského roku a od té doby si ji stáhlo přes 800 000 lidí. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita (NIA) je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro on-line služby, primárně veřejné správy.