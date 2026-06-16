Namísto tradičního vyjednávání podmínek nákupčí na straně agentury totiž využil chatovací rozhraní nástroje ChatGPT. V přirozeném jazyce popsal, jakou má kampaň, a formuloval své požadavky na reklamní prostor. Vyjádřil svůj záměr a systém už sám vyhledal ty nejvhodnější možnosti. Veškerou následnou komunikaci a samotné zajištění nákupu už pak odbavil systém autonomně.
Tento přístup, označovaný jako agentic advertising, představuje zásadní posun od běžného obchodování s reklamním prostorem. AI agenti dokážou flexibilně reagovat na textové zadání v přirozeném jazyce. Pilotní nákup využil nový standard Ad Context Protocol (AdCP). Ten definuje komunikaci mezi agenty zadavatelů a vydavatelů.
Hlavním přínosem této technologie je samotný styl interakce, kdy se nákupní agent chová jako partner v diskuzi a pomáhá inzerentovi prozkoumávat aktuální nabídku na trhu.
Klíčovou roli v tomto řetězci sehrálo R2B2, které v roli prodejního (sell-side) agenta fungovalo jako technologický most mezi nákupním agentem a stávajícím adserverem vydavatele. Nákupní chatboty s prodejní stranou zde propojuje speciální, interně vyvinutá MCP brána.
Celé řešení běží jako cloudová managed SaaS služba, což odstraňuje technologické bariéry pro média. Propojení probíhá čistě na úrovni serverů (server-to-server), bez jakýchkoli skriptů v prohlížeči čtenáře, takže nijak nezpomaluje načítání stránek ani nezatěžuje web vydavatele.
I přes vysokou míru autonomie softwarových agentů zůstává celý proces plně pod kontrolou lidí a garantuje stoprocentní brand safety. Vydavatel má dnes stále poslední slovo a ve finální fázi manuálně schvaluje každou kampaň i samotné kreativní podklady. Jak uvádí Lukáš Alexandr, CTO z R2B2, cílem bylo vytvořit bezpečné prostředí, kde si obě strany rozumí, aniž by se narušily zavedené schvalovací procesy.
„V agentickém nákupu vidíme přirozený další krok ve vývoji digitální reklamy. Tato technologie má potenciál odbourat část bariér mezi zadáním kampaně, výběrem vhodného inventory a samotnou realizací nákupu. Zároveň otevírá nové možnosti pro automatizaci a efektivnější spolupráci mezi nákupní a prodejní stranou, aniž by se vytrácela lidská kontrola nad strategickým rozhodováním,“ vysvětlil Head of Performance agentury OMD Jindřich Jiráček.
Tento směr potvrzuje i obchodní ředitel vydavatelství MAFRA David Korn s tím, že test prakticky ověřil připravenost jejich infrastruktury na příchod AI agentů bez jakéhokoliv rizika pro provoz webu.
Úspěšný pilotní projekt v Česku naznačuje, jakým směrem se bude digitální reklama dál vyvíjet. R2B2 plánuje svou platformu dále rozvíjet a zapojovat do ní další vydavatele na trhu.
„Umělá inteligence a autonomní (agentic) nákupy představují jednoznačnou budoucnost digitální reklamy. Na to se budou muset připravit jak vydavatelé, tak i zadavatelé, protože již brzy bude tento způsob obchodování s reklamním prostorem běžným tržním standardem,“ uzavřel Alexandr.