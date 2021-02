Diplomacie s devíti náměstky? Ministerstvo zahraničí jedná o vytvoření nové sekce pro veřejnou diplomacii

Praha Až dosud patřila mezi šampiony v počtu náměstků ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a obrany. Na obou zmíněných úřadech nyní slouží osm náměstků. K tomu je však nutné přičíst i post státního tajemníka, který taktéž náleží do nejvyššího vedení resortu. Do pořadí tabulky zohledňující náměstky nejbohatšího ministerstva zřejmě výrazně promluví i česká diplomacie.

Podle informací serveru Lidovky.cz chystá ministerstvo zahraničních věcí novou sekci pro veřejnou diplomacii a rozvojovou spolupráci. Vyplývá to z interního zápisu, který redakce získala. Změna podle materiálu souvisí s tím, že je potřeba řídit Česká centra, jež mají na starost šíření dobrého jména republiky ve světě. Celkem se tato příspěvková organizace stará o 26 poboček na třech kontinentech.



„Probíhá reorganizace ministerstva zahraničních věcí, jejímž cílem je mimo jiné vznik sekce veřejné diplomacie (a rozvojové spolupráce). Česká centra tak budou mít svého stálého odborného náměstka/kyni. Po ustavení nového náměstka/kyně do funkce vedení ministerstva nově a přesněji definuje zadání pro Česká centra,“ stojí v zápisu.

Ohledně termínu pro vznik místa nového odborného náměstka je uvedeno „březen–duben 2021“. Lidovky.cz požádaly mluvčí resortu o odpovědi na čtyři otázky: Kvůli čemu je nutné vytvořit sekci s novým náměstkem? Proč na to nestačí současných sedm náměstků a státní tajemník? Kdo by měl být nový náměstek? Je pravda, že by se měla reorganizací zabývat vláda už v pondělí? Mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová do uzávěrky textu na otázky neodpověděla.

Rozděluj a panuj

V současnosti má ministerstvo zahraničí sedm náměstků – dva z nich jsou takzvaní političtí náměstci, jde o exministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou a Anitu Grmelovou. S ministrem Tomášem Petříčkem obě spojuje mimo jiné členství v sociální demokracii.

Dalších pět náměstků je pak odborných, které „chrání“ služební zákon o profesionální státní správě. K nim se počítá ještě státní tajemník. Obecně platí, že „nepolitičtí“ náměstci by na ministerstvech měli působit bez ohledu na volby. Nově by k nim tedy mohl přibýt ještě další náměstek pro veřejnou diplomacii.

Nedávno vzbudil pozornost nárůstem počtu svých náměstků ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Do funkce náměstka pro řízení sekce právní a investiční jmenoval v lednu Filipa Říhu, který přitom loni po kritice v pozici náměstka pro akvizice skončil. Počet náměstkovských pozic na obraně kvůli tomu nyní vzrostl na devět. Ve srovnání s ministerstvem zahraničí hospodaří obrana s desetinásobným rozpočtem. MPSV pak letos rozděluje přes 700 miliard. Diplomacie má rozpočet „jen“ 8,4 miliardy korun.