Diplomacie zvažuje prodloužení Kmoníčkovy americké mise o rok, důvodem je předsednictví Česka v EU

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) potvrdil, že diplomacie uvažuje o prodloužení mise amerického velvyslance Hynka Kmoníčka o rok, a to kvůli předsednictví Česka v Evropské unii roku 2022. V pořadu České televize Otázky Václava uvedl, že kvůli velkému zatížení diplomacie během předsednictví nyní Černínský palác řeší načasování některých změn tak, aby na důležitých postech nechyběl velvyslanec.

Současně Petříček odmítl, že by diplomatická místa mohli po sněmovních volbách 2021 získat členové stávající vlády. Petříček uvedl, že počítá s velmi zkušenými diplomaty. A to i v souvislosti s misí při OSN, o které se spekuluje ve spojitosti s exministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Za drby označil i spekulace o tom, že by Kmoníčka mohl nahradit předseda sociálních demokratů a vicepremiér Jan Hamáček. „Tyto drby jsem slyšel, není to z reality,“ uvedl Petříček.



Hynek Kmoníček se stal velvyslancem ČR v USA v dubnu 2017, předtím byl čtyři roky ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. V minulosti působil jako velvyslanec v Austrálii a Indii, ve Spojených státech pobýval služebně už dříve jako velvyslanec ČR při OSN. Několik let byl náměstkem ministra zahraničí.