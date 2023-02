S důchody neustoupíme, řekl Stanjura. Schillerová si na jednání vezme spacák

Ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů se Sněmovna sejde v úterý 28. února. Exministryně financí Alena Schillerová již na sociální síti zveřejnila video, ve kterém si do Sněmovny nese spacáky.

Vláda chce novelu schválit ve stavu legislativní nouze, který vyhlásila šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 na žádost vlády a jenž má umožnit rychlejší schvalování. Opozice již varovala, že vládu čeká peklo.

„Návrh nestáhneme“

„Nemáme čas, když to stáhneme, tak prohloubíme schodek,“ řekl Stanjura, který současně odmítl, že by s novelou vláda čekala na nového prezidenta. „Jsme připraveni s opozicí jednat. Návrh nestáhneme,“ zdůraznil ministr financí. Ten současně uvedl, že nepředpokládá, že by žádal o zvýšení letošního rozpočtu. Podle něj se do něj vejde i případná valorizace důchodů, pokud neprojde návrh na její snížení.

alenaschillerova Tak tohle teda ne! Nesu si spacáky oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Je to výsledek toho, že vláda s námi dlouhodobě nemluví. To nejsou změny na dva a půl roku, které možná zbývají této vládě. Jsou to změny, které jsou na delší dobu. Po volbách tady může být jiná vláda, kterou možná budeme sestavovat my,“ reagovala v diskuzi Schillerová. Ta také podotkla, že nechce být zlá.

Na její slova reagoval i Stanjura. „My s vámi můžeme mluvit až se domluvíme uvnitř koalice. Debatujeme materiál, se kterým přijdeme za opozicí, ale nejdříve o něm musíme debatovat mezi sebou,“ řekl šéf státní kasy.

„Vy jste bohužel nepochopila rozpočet,“ řekl na účet exministryně Stanjura, který Schillerovou poté nazval ministryní Instagramu. „Odpusťte si poznámky k Instagramu. Zameťte si před vlastním prahem,“ pohoršila se Schillerová.

Z hazardu stát vybere kolem devíti miliard

Poté se debata opět stočila na rozpočet. Stanjura třeba mimo jiné uvedl, že úspora 70 miliard korun v rozpočtu na příští rok by se měla za dvou třetin týkat výdajů a jedna třetina příjmů. Ministr také uvedl, že vláda chystá změny ve zdanění hazardu. Do rozpočtu by tak mohla získat jednotky miliard.

Stanjura uvedl, že ročně stát z hazardu vybere kolem devíti miliard korun, změnou zdanění bude možné získat jednotky miliard. Hry pro tento účel adiktologové rozdělili do tří skupin podle jejich nebezpečnosti a stupně závislosti. Ministerstvo připravilo na tomto podkladu propočty změn tak, aby byly ve výběru daní pozitivní.

V současnosti v Česku platí nulová spotřební daň na tiché (nešumivé) víno. Úvahy o zavedení daně objevují vždy v souvislosti s napjatým státním rozpočtem. Stanjura zmínil, že daň z vína používá menšina zemí EU, proti jejímu zavedení mluví podle něj i to, že kdyby byla nízká, jako je například ve Francii, nevyplatila by se státu kvůli nákladům na správu.

„Je potřeba systémová změna“

Viceguvernérka centrální banky Eva Zamrazilová v diskuzi ohledně valorizace důchodů poznamenala, že je k problému potřeba přistoupit systémově. „Dramaticky se nám navýšil poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě. Neříkám, že si to důchodci nezaslouží. Jen říkám, že na to nyní stát nemá peníze,“ komentovala Zamrazilová s tím, že je potřeba upravit valorizační vzorce: „Je potřeba systémová změna.“

Podle Zamrazilové důchodci nebyli zasaženi inflační vlnou, protože dostali plné kompenzace. „V dubnu 2021 jsem před inflací varovala. Neříkala jsem to nahlas, protože mi to nepříslušelo. Na vládě jsem o tom ale mluvila velice nahlas,“ doplnila dále viceguvernérka centrální banky, která současně odmítla, že by kroky centrální banky v měnové politice vedly k vyšší inflaci a vyšším inflačním očekáváním.

Stanjura také v neděli pro deník Právo řekl, že vláda by mohla zrušit desítku daňových slev včetně slevy na manžela nebo manželku. Slevu dnes mohou uplatnit partneři těch, kdo vydělají méně než 68 tisíc korun, a ušetří tak na daních přes 24 tisíc.

„Základní pilíře, to znamená základní sleva na poplatníka a sleva na děti, zůstanou osvobozeny od daně, stejně tak důchody, nemocenské dávky,“ řekl Stanjura pro Právo.

Česko se v posledních letech potýká s velkou strukturální nerovnováhou státního rozpočtu. Loni skončil státní rozpočet deficitem 360,4 miliardy korun, což byl třetí nejhorší výsledek hospodaření po letech 2021 a 2020. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun. Podle prognózy ministerstva financí by letos míra zadlužení Česka měla dosáhnout 45,8 procenta HDP, což je nejvyšší úroveň vůbec.