Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka

  11:50aktualizováno  11:59
Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že Filip Turek straně neškodí. Naopak podle jeho slov straně pomáhá. „Je důležitým elementem Motoristů,“ doplnil Macinka. Podle něj Motoristé trvají na tom, aby byl Turek ministrem životního prostředí. „Chystám mu dokonce kancelář,“ prohlásil.

Macinka také poznamenal, že by nemluvil o válce s Hradem. „Nějaké ústupky jsme udělali. Pan prezident se chová tvrdošíjně, zahájil tu kádrovací sezonu. Prezident nechce respektovat to, jak lidé volili,“ řekl s tím, že Petr Pavel jde v některých věcech dále než jeho předchůdce Miloš Zeman.

„Pan prezident má právo říct svoje připomínky,“ komentoval Macinka. Současně poznamenal, že prezident má respektovat ústavu. Šéf Motoristů také zdůraznil, že strana dále chce, aby Turek byl ministrem životního prostředí.

Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil (9. ledna 2026)
Prezident Petr Pavel přijal Filipa Turka. (22. prosince 2025)
Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě) při příjezdu na Ukrajinu (9. ledna 2026)
Petr Macinka a Filip Turek (vlevo) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)
„Iracionální boj o ministerstvo“

„Tato situace ještě neskončila. Nepovažujeme to za uzavřené, určitě podnikneme nějaké další kroky, které by to měly vyřešit. Na ministerstvu životního prostředí chystám Filipu Turkovi kancelář,“ uvedl dále Macinka s tím, že chce, aby Turek v kanceláři začal pracovat co nejdříve.

„Tento boj pana prezidenta, z mého pohledu iracionální boj o ministerstvo životního prostředí, což je resort, se kterým on má pramálo společného, nepovažuji za realistický nebo za racionální,“ doplnil Macinka.

Premiér Andrej Babiš s nimi podle Macinkových slov „drží basu“. „Proto si pana premiéra nesmírně vážím,“ poznamenal.

„Řešením je kompetenční žaloba“

Taťána Malá z hnutí ANO v pořadu ohledně kompetenční žaloby řekla, že nyní není na místě ji podávat. „Uvidíme, jak se situace vyvine dál,“ doplnila.

Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) vyzval, ať vláda kompetenční žalobu podá. „V téhle chvíli je to spor mezi vládou a Petrem Pavlem,“ řekl v pořadu šéf hnutí STAN. Podle jeho slov je to nyní patová situace. „Řešením je jenom kompetenční žaloba,“ podotkl Rakušan.

Poslanec Marek Benda (ODS) poté reagoval na dopis prezidenta, který adresoval premiérovi Andreji Babišovi. V dopisu Pavel vyjmenoval důvody, proč odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí.

„Samozřejmě jako opoziční poslanec držím palce prezidentu republiky a myslím si, že to je v pořádku, že tento souboj vede, že to prostě nemá být tak jednoduché. Nebylo by ale nic snazšího než tu kompetenční žalobu podat,“ řekl Benda.

Macinka v pořadu také komentoval svou cestu na Ukrajinu, kam vyrazil v týdnu.

„Považoval jsem za důležité tam jet z několika důvodů. Považoval jsem za nutné informovat Ukrajince, že se tady změnila vláda. Máme novou vládu, která má nové priority. Měli by vědět, že pro novou vládu budou prioritou čeští občané,“ uvedl ministr zahraničí s tím, že na Ukrajinu dovezl pravdu.

„Byl jsem nositelem také několika ne úplně příjemných zpráv,“ doplnil Macinka. Podle něj byl Turek cenným členem delegace, která na Ukrajinu vyrazila.

