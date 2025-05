Senátorka Němcová řekla Konečné, že její KSČM opakovaně podporovala Andreje Babiše a připomněla, že komunisté vládu hnutí ANO v minulosti podporovali. „Vy mě tady nebudete z ničeho školit. My nemáme v genech destrukci demokratického řádu,“ řekla Němcová.

Konečná reagovala, že ODS v několika krajích s ANO spolupracuje. „Nemám z toho radost,“ uznala Němcová.

Spojení SOCDEM a KSČM je uzavřená kapitola

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová zase odpovídala na otázku, proč se její strana nedomluvila na společné kandidatuře s hnutím Stačilo!, které do říjnových sněmovních voleb povede Kateřina Konečná.

„Já myslím, že už je to uzavřená kapitola,“ odpověděla Maláčová. Hlavním důvodem podle ní byla neshoda v otázkách Evropské unie a NATO s tím, že její strana se chce soustředit na domácí problémy, jež jsou podle ní nyní zásadní.

Že by SOCDEM kandidovala s hnutím ANO, Maláčová nevyloučila. „Máme několik variant a v příštím týdnu až dvou se dohodneme, v jakém formátu půjdeme do voleb,“ řekla.

Podle předsedkyně komunistů Konečné se Stačilo a SOCDEM neshodly na referendu, které je podle ní výslovně levicové téma. „Pro nás je to téma zásadní,“ dodala. Program, který Stačilo! představilo, je podle ní výhradně levicový. Odmítla také označení, že by bylo populistickou stranou, které přišlo od bývalého poslance Jiřího Dolejše, kterému v KSČM ukončili členství letos v únoru.

Není to naše válka, řekla Konečná

Spor Konečné s Němcovou pokračoval i v tématu války na Ukrajině. Lídryně Stačilo! opakovala, že jako jediná mluví tři roky o míru. „Není to naše válka,“ uvedla s tím, že je podle ní důležité, aby si Evropa nemyslela, že něco takového může zachránit.

„Důležité je, že Ukrajina chce mír a Rusko nikoli. Amerika, Evropa a Ukrajina souhlasí s příměřím, jediný, kdo nepřijel (na mírová jednání do Istanbulu), je Putin,“ opáčila senátorka Němcová. „On nechce přijít ke stolu, vy ho k tomu musíte donutit,“ uvedla.

Podle předsedkyně KSČM navíc není válka to, čeho se Češi nejvíce bojí. „Jestliže se něčeho voliči v naší zemi obávají, tak je to manipulace voleb současnou vládou,“ uvedla a prohlásila, že se lidé kvůli koalici SPOLU bojí svobodně mluvit.

Němcová nesouhlasila hlavně s výrokem Konečné, že válka Ruska s Ukrajinou „není naše“.

„Je to naše válka a projevuje se tím, že vstupuje do české společnosti,“ řekla. O hybridní válce Ruska proti Česku mluvila v souvislosti s útoky, jako byl ten ve Vrběticích. Senátorka ODS také věří, že by vyjednávání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohlo vést k míru. Nejprve podle ní ale Trump musí pochopit, že si s ním ruský vůdce „hraje jako kočka s myší“.

Podle Maláčové měla Ukrajina o míru jednat už dříve, začátkem minulého roku. Evropa se postupem času stává neviditelnou, řekla. Jestli má někdo potenciál jednat, je to podle ní USA. „Pevně věřím, že bezpečnost nebude po volbách narušená,“ doplnila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN).