Babiše kříže na náměstí mrzely, řekla Schillerová. Fiala by po nich nešlapal

K sobotní akci premiéra Andreje Babiše se v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News vyjádřil i Petr Fiala. Ten by po nich nešlapal, řekl v diskuzi.

Ministryně financí podle svých slov byla v sobotu na Moravě, ale s premiérem se spojila. „Bylo mu to líto, už spolu máme určitý vztah za ty roky nejen pracovní, tak jsme spolu mluvili. Měl to místo dopředu zamluvené, šel tam točit zmrzlinu, rozdávat svou knihu a povídat si s občany. Je to podle mě legitimní volební kampaň a brzy ráno tam příznivci Milionu chvilek označili křížky obětí, už nebylo možné jakkoliv zasáhnout,“ řekla Schillerová.

„Kampaň vyjadřuje určitou míru vkusu. I mě bylo smutno, když jsem viděl záběry pana premiéra, jak tam s úsměvem rozdává zmrzlinu a šlape tam po těch křížích, které tam lidi udělali. A nemám z toho ani žádnou opoziční radost,“ řekl Fiala.



Oba nicméně odsoudili chování odpůrců Andreje Babiše, které Fiala označil za ještě větší radikály, než je premiér.



Autogramiáda a předvolební kampaň na náměstí v Průhonicích nedaleko Prahy se zvrtla. Nakonec na ni museli zasahovat i těžkooděnci a dva protestující policie zadržela. Premiéra zasáhli také vajíčkem.

Kauza Koudelka

V pořadu se také dostalo na téma odvolání šéfa BIS Michala Koudelky. Ministryně Schillerová by rozuměla tomu, pokud by premiér Andrej Babiš nechal rozhodnutí o jmenování ředitele BIS na příští vládě. Podle předsedy ODS Petra Fialy se premiér bojí Hradu.



Jednoznačný názor na podporu Michala Koudelky vyjádřila v diskuzi také pirátská poslankyně Olga Richterová či Ondřej Kolář z TOP 09. Za Koudelkou stojí podle Richterové většina Sněmovny a premiér přesto váhá, jestli mu mandát prodloužit, nebo ne.



„Pro mě je premiér slaboch. Není to tak dávno, co hlásal, že je ‚svobodný občan a ne lokaj prezidenta Zemana a proto šéfa BIS navrhuje na povýšení‘. To dělá vláda, které Babiš předsedá, a najednou před volbami naprosto otočí a jde na ruku prezidentu Zemanovi, který Koudelku dlouhodobě kritizuje. Tak to být nemá,“ řekla v pořadu.



Naopak velkou kritiku sklidil Koudelka ze strany Radima Fialy z SPD či poradce ministryně práce a sociálních věcí Matěje Stropnického. Podle něj jsou zahraniční ocenění kontraproduktivní.

„Nějaké ocenění od CIA mě nezajímá, aby šéf české bezpečnostní služby dostal cenu ze zahraničí, je špatně. Ani Vrbětice nepovažuji za dobrou práci, kdy se vyšetřovaly sedm let,“ řekl Matěj Stropnický v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.



Zadlužení je enormní, míní Fiala

V Partii předseda ODS a šéfka státní kasy hovořili i o rozpočtu a zadlužení, jemuž Česko i kvůli covidové pomoci ze strany státu čelí. Podle Fialy je zadlužení země enormní a není možné, aby to ekonomika dlouhodobě ustála.



Přesunuli či zrušili byste akci, pokud by vám na připravené místo někdo nastříkal kříže coby symbol obětí epidemie? Ano 378 Ne 1199

„Měli jste štěstí, že rostla ekonomika. Jinak byste rozhazovačný mejdan nedokázali zaplatit. Rozpočet se nevyvíjí dobře. Tak to je. Nelze to všechno hodit na covid. Je to výsledek toho, jak populisticky vláda nakládá s penězi lidí,“ nešetřil kritikou Fiala. Mířil například na přidávání peněz seniorům bez toho, aby se vláda snažila připravit například důchodovou reformu.

V pořádku podle něj naopak bylo zrušení superhrubé mzdy, které nechává lidem více peněz v peněženkách.